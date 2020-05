El agente de Kahveci confirma el interés del Sevilla

El rumor saltó hace ya unos meses, y se quedó latente, hasta que su agente confirmó a la web turca 'Transfer20.com' que el Sevilla estuvo siguendo a su representado.

Así lo aseguró, aclarando que no hubo oferta ninguna. "Conozco a Monchi, es un jugador al que han seguido, pero no hay nada concreto. No hay oferta. El día que haya una oferta lo comunicará su club de manera oficial", dijo el agente, al citado medio.

Kahveci, de 24 años, lleva tres temporadas y media en el Istanbul Basaksehir. Este curso ha jugado 31 partidos, todos como titular, en los que ha anotado seis goles. Ha sido internacional en 14 ocasiones con Turquía.