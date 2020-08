El agente de Mariano atiza a Madrid y Benfica: "Así no se convence a un jugador"

El Real Madrid agiliza su 'operación salida' y el nombre de Mariano es uno de los importantes en ella. Tras ser imposible sacarlo del equipo el verano pasado, los blancos parecían encaminar su salida rumbo al Benfica.

Sucede que el jugador sigue empeñado en continuar en el Madrid, aunque Zidane no cuenta con él, o salir cobrando los cinco millones que percibe en el Santiago Bernabéu. Esto ha paralizado un movimiento que ahora se emborrona aún más.

David Aranda, representante de Mariano, conversó este miércoles con 'A Bola' y dejó unas declaraciones que no auguran un buen futuro a viaje de Madrid a Lisboa para el dominicano. El agente critica que todo se ha hecho a sus espaldas.

"Nadie del Benfica ha hablado todavía con el jugador ni conmigo. Si quieren seguir con una negociación, tiene que haber conversación y eso no ha sucedido. Si hay un acuerdo entre los clubes, me parece muy extraño porque no es así como se convence a un jugador para ir a otro club", dijo.

"No hay nada nuevo en relación a la salida de Mariano del Madrid", añadió Aranda, que criticó las formas de ambas entidades a la hora de negociar con el jugador: "No se suele hacer un negocio a espaldas de quien se quiere contratar".