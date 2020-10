El agente de Özil criticó a Arteta y este le respondió

Cruce de palabras entre el agente y el entrenador de Özil. El jugador no está en la lista del Arsenal ni para jugar la Premier ni para participar en la Europa League, una situación que, a juicio de su representante, es un error por parte de su técnico, Mikel Arteta.

"Los seguidores del Arsenal merecen una explicación honesta, no (a Arteta) diciendo ‘fallé a Özil'. No le fallaste a Özil: fallaste en ser justo, honesto y transparente y tratar con respeto a alguien que tiene un contrato y fue leal todo el tiempo", dijo Erkut Sogut (el agente de Mesut) en 'ESPN'.

"Todos los que están afuera saben que no lo han tratado de manera justa. No le dio la oportunidad de mostrarse esta temporada. Si todavía está bajo contrato, el jugador debería tener la opción de quedarse y luchar por su lugar. A Mesut no se le ha dado eso", continuó.

Y Arteta, en su última rueda de prensa, le respondió: "Si tienes que liderar, ellos (los jugadores) tienen que confiar en ti. Para que ellos confíen en ti, tienes que ser honesto. Tienes que ser claro y tienes que poder decirle a la gente, cara a cara, las buenas y las malas noticias".

Y concluyó: "Entonces, tienes que ser consistente de lo que dices, las exigencias que pones y lo que aplicas. Cuando suceden cosas, las aplaudes y luego, cuando no suceden, hay consecuencias. Entonces, creas una cultura y, dentro de esa cultura, la gente tiene que ser responsable. La gente tiene que dar un paso al frente y tiene que exigir los estándares que necesitamos unos de otros de este club de fútbol para tener éxito".