El agente de Pellegrini afirma no saber nada del Betis

Rubi está en la cuerda de floja debido a los malos resultados cosechados por el Betis y, aunque el técnico afirma no estar preocupado por ello, lo cierto es que ya suenan otros nombres para ocupar el banquillo del Villamarín.

Y entre ellos está el de Pellegrini, sin equipo desde que fue despedido por el West Ham el pasado mes de diciembre.

Jesús Martínez, su agente, se ha referido al posible interés del club verdiblanco en declaraciones a 'ATON' y afirma no tener ofertas del Betis.

"¿El Betis? ¿De dónde salió eso? No sé nada del Betis; nadie me ha llamado. No he leído ni he escuchado nada al respecto. Manuel tiene tres o cuatro ofertas encima de la mesa, las estamos evaluando ya, y él será en definitiva el que me diga lo que piensa que puede ser mejor", admitió.

"Hay equipos europeos importantes y otros árabes, de Dubai exactamente. No puedo decir los nombres, pero existe interés de España, Turquía e Italia. Tenemos conversaciones con esos clubes, pero nada del Betis", insistió.

El Betis no ha comenzado todo lo bien que deseaba tras el parón. Rubi se juega el puesto este viernes ante el Athletic tras las derrotas ante Sevilla (2-0) y Granada (2-2). El conjunto andaluz, decimocuarto con 34 puntos, necesita amarrar la permanencia.

Pellegrini (67) tiene una amplísima experiencia como técnico. Ha entrenado, entre otros, a San Lorenzo, River, Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City, Hebei Fortune y West Ham.

En Chile, su país natal, ha dirigido a Universidad de Chile, Palestino, Universidad Católica y O'Higgings y en Ecuador, a Liga de Quito.