El agente de Salah niega que hablara del Madrid en la Selección

En las últimas horas, una revelación de Hany Ramzy, ayudante de Héctor Cúper en la Selección de Egipto, había sorprendido al mundo del fútbol.

Según el preparador, Salah le había hablado de una oferta en 2018 del Real Madrid que se estaba pensando y finalmente rechazó.

Pues bien, el agente del futbolista, Ramy Abbas Issa, negó que aquello fuera cierto: "Mohamed nunca habló de planes de su carrera con ningún ex entrenador".

Un tuit en el que, eso sí, no quedó claro si hubo o no oferta. Abbas Issa solo confirmó que Salah no habló con Ramzy de su futuro, pero no desmintió la oferta.