El agente de Sergio Rico lo pone en Turquía

A Sergio Rico no le van a faltar ofertas cuando acabe la temporada. El portero no tiene sitios en un Sevilla que ya busca refuerzos para cubrir los tres palos, pero la idea de Monchi no pasa por él.

Con ocho partidos a sus espaldas en esta temporada, el portero podría acabar en el fútbol turco porque ya ha recibido el interés de clubes como el Galatasaray, que quiere buscarle sustituto a Muslera.

En unas palabras recogidas por el diario 'AS', el representante de Sergio Rico, Miguel Alfaro, ha aumentado los rumores y ha hecho que los clubes turcos se froten más las manos.

"Turquía sería un buen destino para Rico. Para él es importante que los grandes clues de este país se interesen", aseguró.

Otro de sus posibles destinos es el Besiktas, aunque su futuro no lo decidirá hasta que acabe la Champions para el PSG, ya que renovó hasta el final de la temporada.