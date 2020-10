El agente de Van de Beek estalla contra Solskjaer por sus suplencias

Donny van de Beek puede presumir de haber sido, hasta el momento, el fichaje estrella del Manchester United en el presente mercado de traspasos estival.

Pero, pese a ello, el internacional holandés solo ha sido titular en el encuentro de Copa frente al Luton. En la Premier League, siempre ha comenzado los encuentros desde el banquillo.

Para colmo, en el último partido ante el Brighton, Solskjaer sacó al partido a Van de Beek en el minuto 91, en sustitución de Martial y cuando ya estaba todo sentenciado.

Por eso, su agente, Sjaak Swart, criticó con dureza en 'Voetbal Primeur' la decisión del entrenador del United: "Yo no podría hacerlo, entrar con apenas cuatro minutos por jugarse. Mejor déjame sentado".

Y pese a que tan solo jugó unos minutos, Van de Beek fue vital a la hora de forzar el penalti que Bruno Fernandez transformó para darle la victoria al United por 2-3: "Debo decir: hizo cosas buenas. El penalti, de donde viene el gol, vino de él".

"Suplente, no me gusta nada. En condiciones normales, deberían haber perdido 7-1. Cinco tiros al poste, el Brighton... Tienen un buen equipo, pero eso no debería pasarle al Manchester United", sentenció Swart al medio neerlandés.