El agente de Zidane aleja a Kays de Barça y Chelsea

Media Europa sigue la pista a Kays Ruiz-Atil. El joven extremo izquierdo de las categorías inferiores del PSG ha deslumbrado a todos con su talento innato.

Y su futuro, según la prensa francesa, podría decidirse en breve. El 'culpable' de ello, el representante Alain Migliaccio.

Afirma 'RMC Sports' que Alain Migliaccio, agente entre otros de Zinedine Zidane, Franck Ribéry o Laurent Blanc, será el nuevo asesor de Kays.

Leonardo, director deportivo del PSG, tenía entre sus prioridades renovar a Kays. Gracias a la intervención de este agente, cuenta 'RMC Sports', esa firma estaría más cerca de producirse.

Migliaccio estaría negociando con el PSG y las posturas se habrían acercado. Eso sí, de momento no hay nada confirmado, aunque sus últimas palabras en Instagram deja entrever su compromiso con el club galo. "Soy joven y desbordo ambición, pero eso no es un defecto. Mi prioridad es devolverle al PSG todo lo que me está dando, pero también me preocupo por mi bienestar personal. Quiero seguir progresando y prosperar en el futuro", escribió.

Criado en La Masia, el Barça no le ha perdido la pista, ni tampoco el Chelsea, su otro gran pretendiente. Habrá que ver si, como apuntan los medios galos, renueva con el PSG o si se decide a empezar una nueva andadura lejos del Parque de los Príncipes.