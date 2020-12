El agente del Papu calienta su futuro: "Es demasiado pronto..."

El Papu Gómez acaba su contrato en junio de 2022 y lo ocurrido en el vestuario hace algunas semanas sigue dando que hablar hasta el punto en el que podría verse su futuro afectado.

El entrenador Giampiero Gasperini aseguró que, por su parte, todo sigue igual y que "no ha cambiado nada", pero los rumores sobre una posible salida del futbolista no cesan.

El agente Giuseppe Riso ha dicho, en unas palabras recogidas por 'AS', que aún es pronto para hablar de fichajes y no ha cerrado la puerta al argentino.

"Papu es el capitán del Atalanta y un hombre de verdad, pero ahora es demasiado pronto para hablar del mercado", opinó.

Mientras tanto, el Papu usó sus redes sociales para dirigirse a todos los aficionados del Atalanta con un mensaje que puede encerrar un adiós. "Queridos 'tifosi' del Atalanta, les escribo por aquí porque no tengo ningún modo de defenderme y de hablar con vosotros. Solo quiero deciros que cuando me vaya se sabrá toda la verdad. Vosotros me conocéis y sabéis la persona que soy. Os quiero mucho, vuestro capitán", escribió.