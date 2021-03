El Agüero más emotivo mandó un mensaje para todos los niños futbolistas

Este miércoles, Kun Agüero volvió a jugar con el City. Después de varios problemas físicos, el argentino pudo saltar al campo para disputar unos minutos ante el Southampton. Además, estuvo a punto de lograr un gol en su reaparición.

De ello quiso hablar el argentino en su canal de 'Twitch', plataforma en la que hizo un 'stream' de más de dos horas de duración. "Jugamos este sábado contra el Fulham. Estoy bien por suerte, la rodilla también lo está. Ahora a esperar mi oportunidad", dijo.

"El fútbol es así. Este es un consejo que le quiero dar a todos los chicos que quieran jugar al fútbol: El fútbol es todo mental. También está la calidad, pero la calidad viene en conexión con la cabeza. A los chicos les recomiendo que si no juegan, sigan entrenando, en algún momento les va a llegar la oportunidad. No decaigan", aseguró un emotivo Kun.

También comparó su mensaje con lo vivido por él en la 'Albiceleste'. "A mí me pasó en la Selección Argentina, mucho tiempo fui suplente. Después tienes minutos y debes dar lo mejor. Puedes jugar mal, eso es normal, le pasa a cualquiera. Pero hay que seguir intentando. Llevo 14 años en Europa y siempre intenté hacer lo mejor", subrayó.

"No bajen los brazos. No lo digo por ahora, también me ha pasado antes. No jugaba mucho, y no sabía qué hacer. La mejor forma es entrar cuando te toque y hacerlo bien, pero es difícil. Si no estás tranquilo mentalmente no juegas bien", concluyó.