El Ajax no renovará el contrato a Nouri, pero no le dejará tirado

Las buenas noticias de la lenta pero eficaz recuperación de Abdelhak Nouri no han llegado solas. El joven futbolista, que se desplomó hace varias temporadas y entró en un coma del que aún no se ha recuperado por completo, no será renovado por el Ajax.

La suya no es una decisión especial, pues el 1 de abril es la fecha marcada para que el club anuncie la continuidad o la finalización de la relación contractual con varios de sus futbolistas.

Hombres como Klaas-Jan Huntelaar, históricos del club, no saben si seguirán en el equipo y con Nouri pasa lo mismo. El chaval no puede jugar y es difícil que pueda volver a hacerlo, de ahí que el Ajax vaya a dejar extinguir su contrato.

Eso sí, 'Telegraaf' se apresuró a confirmar que el equipo no iba a dejar de lado al joven, que se pasó más de media vida en el club 'ajacied' antes de su grave percance.

El medio aseguró que el Ajax ya trabaja para ayudar a Nouri de la manera que sea posible, sin que por ello tenga que mantener su contrato como jugador del primer equipo.