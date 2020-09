¿El Ajax? Riqui Puig lo tiene claro: se queda

Riqui Puig es el nombre más repetido en los últimos en el FC Barcelona y su entorno. Y es que el joven canterano, que tanto 'hype' despierta en la afición del club, se encuentra en una encrucijada inesperada.

Ronald Koeman, nuevo entrenador del Barça, le comunicó al centrocampista de 21 años que no cuenta con él y que, de cara a su futuro, es mejor que busque una cesión con la que tener minutos de calidad.

Pjanic y De Jong parecen cerrarle la puerta a Riqui ante el previsible 4-2-3-1 que utilizará el neerlandés y un año chupando banquillo no parece ser la mejor opción para un futbolista joven.

Por ello, la dirección deportiva del club trabaja a destajo para buscarle una salida y parece que hay un destino predilecto por estilo y nivel en el fútbol europeo.

Y es que 'Mundo Deportivo' señala que el FC Barcelona quiere que Riqui Puig se marche esta temporada en calidad de cedido al Ajax de Ámsterdam, cuyo juego es bastante similar al que se suele practicar en el equipo 'culé' desde las categorías inferiores.

Sin embargo, el citado medio y también 'Sport' revelan la negativa de un futbolista que quiere seguir sí o sí en el Barça y tratar de convencer a Koeman de que puede ser útil y esencial en algunos casos para el primer equipo.

Una mentalidad guerrera más que valorable y positiva, pero que podría volverse en su contra si, en unos meses, no convence al ex seleccionador de Países Bajos, que ya ha demostrado con Luis Suárez que no le temblará la mano a la hora de tomar decisiones complicadas.