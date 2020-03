El Alavés mantendrá en secreto quién tiene coronavirus

El Alavés tiene varios casos de coronavirus en su equipo, pero no trascenderán. No al menos de manera oficial, pues el club ha tomado la decisión de mantenerlo en secreto, según 'AS'. Se sabe que hay diez afectados como mínimo, pero no sus nombres y apellidos.

Se trata de uno de los equipos de la Liga Española a los que más ha afectado la pandemia. Como todos los demás, ha cancelado sus entrenamientos mientras dure la crisis sanitaria. Todavía no hay fecha clara de regreso a los terrenos de juego para ejercitarse.

Se espera que, en caso de que haya más casos dentro de la escuadra, sí que se informe del número de contagiados. De esta forma, los aficionados podrán saber cómo de mermadas están las filas del conjunto de cara a su recuperación y al regreso de la competición.

El plantel tiene por delante todavía once jornadas de campeonato. Hay mucho en juego, pues se encuentra en la zona media de la tabla y de su rendimiento en la recta final dependerá si pelea por entrar en competiciones europeas o si baja puestos en la clasificación.