El Alavés y Garitano siguen sin llegar a un acuerdo

El director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, apuntó este miércoles que "este año va a haber menos recursos económicos para todos", lo que significa que "no todos podrán hacer lo que les gustaría".

El responsable deportivo albiazul reconoció en un desayuno con los medios de comunicación que otros años han estado "más activos en el mercado".

Consideró que la situación provocada por la pandemia del coronavirus hará que varios equipos estén a la defensiva en el mercado, por lo que muchos clubes están a la expectativa en este sentido.

El Alavés cuenta actualmente con 32 jugadores con contrato en vigor, cuando la normativa solo permite tener 25 integrantes en la primera plantilla.

Estas cifras serán un hándicap para las maniobras que quiere hacer el club en este "especial" mercado estival en el que existen "restricciones económicas importantes", que harán que todo tenga "un proceso más lento de lo habitual".

Sergio Fernández aseguró que no quieren que salgan los buques insignia del plantel alavesista (Fernando Pacheco, Víctor Laguardia, Joselu Mato o Lucas Pérez) porque buscan "hacer el mejor equipo posible", aunque son conscientes que todo depende de la situación del mercado.

De momento no hay ninguna oferta encima de la mesa por jugadores del primer equipo, pero anunció que los canteranos Paulino De La Fuente, Abdallah Mahmoud y José Luis Rodríguez, que ya debutaron en Primera, cuentan con propuestas para salir cedidos a equipos de superior categoría que la Segunda División B y dejó entrever que podrían tomar esos caminos. En cambio, confirmó que el canario Javi López formará parte del equipo de Pablo Machín a todos los efectos.

A pesar de tener la urgencia de dar salida a varios jugadores, el responsable de la Secretaría Técnica albiazul aseguró que trabajan en la entrada y la marcha de jugadores, pero dijo que "los fichajes dependerán de cómo fluctúe el mercado" y de cómo gestionen las posibles salidas.

"El límite salarial lo marca la liga en base a unos parámetros. En este caso somos el decimoquinto equipo de 20. Esto te limita y no puedes gastar más por mucho que quieras", remarcó.

Sin embargo, Sergio Fernández no quiso entrar en detalles para no dar pistas sobre perfiles o posiciones que buscan porque "hay una competencia feroz" y mucho equipos luchan por los mismos objetivos y jugadores.

Fernández calificó la venta del canterano Ermedin Demirovic, como "una de las grandes operaciones del verano" y manifestó que "pagar esa cantidad (más de tres millones de euros) por un jugador que no se ha puesto de manera consolidada la camiseta del Alavés, es un gran movimiento".

Sobre el regreso de Javier Cabello al cuerpo técnico alavesista después de salir con la destitución Asier Garitano a cuatro jornadas del final de Liga, explicó que "era un momento en el que había que generar espacio para cambiar la dinámica" y dejó claro que no cuestionan sus capacidades.

"Pedimos que se echara a un lado para ver todo con otra perspectiva, pero teníamos claro que iba a seguir con nosotros y así se lo hicimos saber", aclaró.

Por otro lado, respecto a Asier Garitano argumentó que "ha sido un ejemplo de dedicación, profesionalidad y entrega" y que su salida nada tuvo que ver con lo deportivo, sino con un situación "especial e incontrolable", como el confinamiento y el regreso a la competición tras el mismo.

La Justicia resolverá el caso del técnico vasco y de Miguel Pérez, su ayudante. Ambas partes no han conseguido llegar a un acuerdo en la negociación de su finiquito al interpretar de forma distinta la cláusula de renovación automática por si se lograba la permanencia.

Rodríguez agradeció sobremanera el trabajo de Juan Ramón López Muñiz porque cumplió los objetivos y dijo que no se fue con los honores que debía.

Incidió en que no se debe criminalizar a los tres positivos por coronavirus que surgieron en la plantilla albiazul y recordó que "nadie es ajeno a esta situación", al tiempo que pidió responsabilizar en estos casos.

El Alavés entrenará con la previsión de que la competición empiece el 12 de septiembre, aunque saben que todavía no es una fecha segura para el inicio de una campaña en la que el apartado psicológico "va a ser muy importante".

Desveló que había "grandes proyectos" para celebrar el centenario del club y subrayó que está "todo muy condicionado por el coronavirus".

"Ojalá pronto tengamos una solución para que nuestra hinchada vuelva a estar con nosotros", deseó. En definitiva, Sergio Fernández valoró que no está contento con la temporada pasada, pero dijo estar "tremendamente satisfecho" porque consiguieron "un objetivo que hace que el Alavés iguale su etapa más larga en Primera".

"No voy demonizar a ciertos jugadores porque no rindieron a su nivel en el tramo final ya que había sucedido algo especial. Lo que sucedió en el postconfinamiento no se ajusta a la realidad", destacó.