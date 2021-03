El Albacete, "a un partido de ver todo diferente"

Ocho días entre un partido y otro es una gran lapso de tiempo para un Albacete que no tiene tiempo que perder, pero también una oportunidad para trabajar con más intensidad de cara al crucial compromiso del lunes, tal y como dijo Alejando Menéndez en su comparecencia de prensa: "Es una semana larga, de espera hacia un partido importante. También semana de margen para trabajar mucho y bien y afrontar un partido con todas las garantías. Casi toda la plantilla disponible, excepto Nico (Gorosito)".

Con las bajas que venía arrastrando el equipo las últimas semanas, preparar el partido con casi la totalidad de la plantilla disponible es una dulce anomalía para el míster del Alba: "Soy un entrenador que no se queja, hemos tenido muchas bajas importantes, jugadores que se pueden considerar titulares. No hablo solo cuando no hemos ganado, sino ganando también. El equipo ha respondido bien. Esta es una semana casi limpia, que no lo habíamos tenido hasta ahora. Eso hace que tengamos más recursos, más opciones y sacarle mejor rendimiento a la plantilla".

Un factor relevante para afrontar el choque y quitarse así el mal sabor de boca que dejó la injusta derrota en Tenerife. "El vestuario está bien. La derrota nos molestó mucho por el esfuerzo y el partido que hicimos, en el que merecimos el empate como mínimo. Ya hemos analizado el partido de Tenerife, hemos sacado conclusiones y, a partir de ahí, construcción y la mirada siempre hacia delante. El equipo se ve con muchas fuerzas para seguir compitiendo y sacar el partido del lunes", explicó.

Incluyendo el regreso de Álvaro Jiménez: "Ha vuelto bien, como es él, con muchas ganas, optimista y atrevido. Tiene muchas ganas de jugar el lunes, va poco a poco para estar a tope. Es alguien a quien necesitamos, no solo por su talento sino por su forma de ser, positiva y atrevida. Es la vida que esté con nosotros en este partido".

"Los jugadores están entrenando muy bien. Se ve que quieren, tienen muy buena actitud. Ellos palpan la situación que tenemos, que hay que poner toda la carne en el asador. Eso se respira en el equipo", afirmó con rotundidad a la hora de valorar cómo ve a los suyos de cara a esta nueva trascendental jornada.