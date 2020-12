El Albacete, obligado a ganar ante un irregular Sporting

El Sporting recibe al Albacete, último clasificado, con la necesidad de ganar para hacer olvidar el traspié del pasado domingo en Las Palmas, donde perdió tras ir ganando por 2-0, y también para no distanciarse de los puestos de cabeza.

Tras la derrota en Las Palmas, el entrenador David Gallego recibió críticas por la falta de rotaciones en una parte del calendario con muchos partidos en pocos días por lo que la principal duda para recibir al Albacete es saber si el técnico seguirá apostando por el mismo once de las últimas jornadas o dará descanso a los jugadores que más minutos acumulan.

Borja López, uno de los fijos, vio en Las Palmas la cuarta tarjeta amarilla por lo que podría reservarle sobre todo teniendo en cuenta que el siguiente partido del Sporting será en el campo del Espanyol, lo que daría la oportunidad al joven Pelayo Suárez de volver a ser titular como ya lo fuera ante el Tenerife aunque en aquella ocasión sustituyendo a Babin.

El entrenador no recupera a ninguno de los lesionados, Marc Valiente, Cristian Salvador y Nacho Méndez, ni tampoco a Bogdan, que continúa en Ucrania a la espera de completar la cuarentena tras detectársele un positivo durante su estancia con la selección Sub 21 de su país.

Tras la derrota del Fuenlabrada ante el Málaga el Sporting es el único equipo que no ha perdido en su campo, pero a pesar de la diferencia en la clasificación los rojiblancos no se fían del Albacete, que llega en una situación muy complicada y ante el que Gallego espera que no haya ningún tipo de relajación.

El Albacete, colista de Segunda división, viaja obsesionado con vencer para frenar una mala racha de siete jornadas sin lograr ganar que le ha costado el puesto al director deportivo, Mauro Pérez, y que podría desembocar en la destitución del entrenador, Aritz López Garai.

Tras el anuncio este martes de la renuncia de Mauro Pérez a su puesto y el nombramiento de Toni Cruz como nuevo máximo responsable del área deportiva de la Institución albaceteña, el técnico vasco ha confesado que también puso su cargo a disposición del club.

"Me considero fiel y tengo un código de conducta que me llevó a hablar con Mauro, la persona que confío en mí para venir al Albacete, para ver si me presentaba aquí, en rueda de prensa, y él me solicitó que continuara porque confía en que soy capaz de sacar adelante la situación", ha explicado.

El técnico del cuadro 'blanco' no podrá disponer de los defensores Javi Jiménez, Fran García y Benito ni con el centrocampista Javi Navarro, todos ellos por lesión, pero recupera para este crucial duelo al extremo Liberto, quien se perdió la última jornada por unas molestias musculares de las que ya está recuperado.

- Alineaciones probables:

Sporting Gijón: Mariño, Guille Rosas, Babin, Borja López o Pelayo Suárez, Saúl García, Javi Fuego, Gragera, Pedro Díaz, Manu García, Aitor García y Djurdjevic.

Albacete: Tomeu Nadal; Arroyo, Boyomo, Kecojevic, Caballo, Álvaro Jiménez, Jean Jules, Diamanka, Álvaro Peña, Chema Núñez y Zozulia.

Árbitro: Ávalos Barrera.

Campo: Estadio 'El Molinón'.

Hora: 21:30.