El alcalde Martínez-Almeida, muy agradecido por el mensaje de su ídolo Futre

Para muchos, cumplir años en pleno confinamiento ha sido algo triste, amén de que es extraño para todos por lo excepcional de las circunstancias. No es el caso de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y abonado del Atleti.

El madrileño cumplió 45 años el pasado viernes y recibió muchas felicitaciones, pero sin duda ninguna más especial que la de Paulo Futre, leyenda del club rojiblanco.

El ex futbolista portugués, que ha elogiado al alcalde varias veces en los últimos tiempos por cómo está gestionando la crisis del coronarivus en la capital española, le mandó un cariñoso vídeo vía Twitter para desearle un feliz cumpleaños.

Y Martínez-Almeida, sorprendido y agradecido por el mensaje de Futre, le dio las gracias por la misma red social: "Este ha sido mi primer regalo de cumpleaños... y qué regalo. ¡Muchísimas gracias, ídolo!", escribió.

"Me he despertado con una sorpresa muy agradable. Me han enviado un vídeo de Paulo Futre felicitándome, que es mi ídolo de la infancia", admitió el alcalde de Madrid en 'Onda Cero'.