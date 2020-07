El alcalde de Madrid da su última despedida al Calderón

No hay aficionado del Atlético que no eche de menos el Calderón, que no se emocione al ver, aunque sea en fotografía, el lento proceso de demolición del ya prácticamente desaparecido coliseo rojiblanco. Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha querido dar su último adiós al estadio.

"Cuántas veces he sufrido, he llorado y he reído aquí (y muchas todo en un mismo partido...). Hay cosas que trascienden el valor de lo meramente futbolístico... El Calderón siempre quedará ligado a la memoria y al corazón de Madrid", escribió, en su cuenta oficial de Twitter, el regidor de la capital española.

El Vicente Calderón está en la fase final de su lenta y cuidadosa demolición. Situado a orillas del río Manzanares y sobre la M-30, ha sido su privilegiada localización lo que ha provocado que su derribo haya sido una lenta agonía para los 'colchoneros'.