El alcalde de Madrid pide la Champions para el Atlético

Martínez Almeida tiene mucho trabajo en los últimos días debido a la crisis por el COVID-19. Madrid está siendo la ciudad más castigada de España. Con todo el trabajo, también hubo un poco de tiempo para el deporte.

En una entrevista en la 'Cadena COPE', Martínez Almeida habló sobre su gran pasión en el fútbol, el Atlético de Madrid. "La Champions se la deberían dar al que ha ganado al campeón, ¿no?", bromeó.

El alcalde de Madrid explicó de dónde viene su afición por el Atlético. "Mi madre me hizo del Atleti cuando me llevó al Calderón con seis o siete años. Ella fue la que me inoculó el veneno. Nunca se lo podré agradecer lo suficiente", dijo hace unas semanas en 'Radio Marca'.

Asimismo, en aquel entonces habló de que es su idolo en el fútbol. "Tengo clarísimo que mi futbolista favorito es Paulo Futre. La última vez que fui al Bernabéu a un derbi fue en la final de la Copa del 92 en la que marcó él", explicó.

El Atlético de Madrid dio la sorpresa en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El conjunto de Simeone ganó al Liverpool en la prórroga 2-3 y eliminó a los 'reds'.