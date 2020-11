El Alcoyano, en busca de la solidez para ganar fuera

Jordán Sánchez, defensa del Alcoyano, considera que la mejoría de su equipo para conseguir el domingo en casa de La Nucía sumar la primera victoria como visitante pasa "por ser más contundentes" en la defensa.

Para el gallego no es una cuestión de regularidad y sí de ser más serios defensivamente, cosa que no consiguieron el miércoles al encajar tres goles ante el Villarreal B en el Miniestadi.

"Necesitamos dar ese paso al frente, en Segunda B es muy importante dejar la portería a cero. No hemos encajado muchos pero los tres del miércoles nos dicen que hemos de ser más contundentes en esa faceta, que debemos mejorar de cara a próximos partidos", explicó el zaguero, que cumple su primera temporada en el equipo.

Jordán cree que lo vivido ante el Villarreal B ha servido de lección y que el domingo ante La Nucía se verá otra imagen del equipo. "No nos queda otra que levantar el ánimo y tomar nota de los errores que cometimos para corregirlos y que no vuelvan a ocurrir. Cuanto antes debemos demostrar el equipo que queremos ser. El miércoles perdimos por ser valientes, no fuimos a especular", aseguró.