El Granada quiere volver a vivir una temporada mágica en la Copa del Rey tras acariciar el curso pasado la final de la competición del 'k.o.'. El cuadro andaluz está a un paso de unos cuartos de final que alcanzará si este jueves 28 de enero supera al Navalcarnero.

Uno de los referentes del equipo de Diego Martínez es un Jorge Molina que, pese a que sigue cumpliendo años, continúa dando guerra en los terrenos de juego a sus 38 primaveras.

"Tienes que vivir por el fútbol. Es lo que más me gusta. Intento hacer lo posible para seguir disfrutando de este magnífico deporte. Me encuentro muy bien. Mientras las fuerzas acompañen, siempre lo he dicho, como lo que más me gusta es jugar el fútbol seguiremos dando guerra", explicó en 'AS' el delantero.

En una entrevista concedida al citado medio, Jorge Molina habló sobre cómo se fraguó su fichaje por el Granada. "Salió la opción de poder venir y hablé con gente para preguntar. Todo lo que recibí fue buenas palabras, el ambiente que había en el vestuario, la manera de trabajar del cuerpo técnico, las instalaciones, la afición… ", explicó.

Por último, entre otras cosas, el jugador también habló de la gesta del equipo de su ciudad natal, el Alcoyano, que eliminó al Madrid. "El Alcoyano le dio una noche histórica a Alcoy. Poder enfrentarse al Real Madrid y encima eliminarlo... La verdad es que es una pasada. Muy contento porque tengo un amigo allí y es el equipo de mi ciudad, de donde he salido", sentenció.