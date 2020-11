El Almería busca saciar su hambre ante el efectivo Mirandés

El Almería, después de haber celebrado solo una en cuatro encuentros, pretende sumar la segunda victoria en su casa este sábado frente al Mirandés, un rival que apuesta por su efectividad como visitante y con probables variaciones en su once inicial.

Los andaluces tendrán la probable ausencia del central francés Mathieu Peybernes, que podría se suplida por el cántabro César de la Hoz, aunque no será la única variación en el once por las ausencias de sus internacionales: el portero georgiano Giorgi Makaridze, el central serbio Nikola Maras y el también central español Jorge Cuenca.

La baja del meta será cubierta, casi con toda seguridad, por el murciano Fernando Martínez, que ya fue titular en Sabadell (1-2), donde fue clave para el triunfo al detener un penalti y su excelente labor. También Chumi, que parece tener puesto fijo por esa escasez de centrales, cumplió a buen nivel en ese partido.

El entrenador portugués José Gomes, no obstante, tiene dónde elegir, como demuestran los dos equipos totalmente diferentes presentados en los dos últimos encuentros.

El técnico si podrá contar con Umar Sadiq, ya que el Comité de Competición ha anulado la segunda tarjeta amarilla que supuso su expulsión el domingo pasado ante el Rayo Vallecano en Madrid (0-1).

Para el Mirandés, la clave del partido puede ser la debilidad que el Almería ha demostrado hasta ahora en el estadio de los Juegos Mediterráneos y que le sitúa entre los peores equipos como local de la categoría.

El equipo entrenado por José Alberto López confía en sacar rédito de ello y también de sus buenos números como visitante para ubicarse en el noveno puesto de la tabla, pero "sin pensar más allá del Almería", quinto pero solo con un punto más (17).

El técnico admite que el equipo "poco a poco está mejor" y usará su estilo de juego "con mucha posesión" para intentar "hacer daño" a un rival "que está hecho a golpe de talonario".

José Alberto no descarta sorpresas en su once para el que la principal baja será el francés Nais Djouahra, con problemas en los "isquios" de los que aún no se ha recuperado. A ella se une la de Carlos Julio, que ha recaído en su dolencia de rodilla y la conocida de Mario Barco, que evoluciona favorablemente.

Alineaciones probables:

Almería: Fernando; Balliu, César de Hoz, Chumi, Akieme; Morlanes, Samú Costa; Corpas, Joao Carvalho, Fran Villalba; Umar Sadiq.

Mirandés: Lizoain; Victor Gómez, Vivian, Berrocal, Javi Jiménez, Messeger, Javi Muñoz, Iván Martín, Caballero, Moha, Sergio Moreno.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Comité Murciano).

Estadio: Municipal de los Juegos Mediterráneos.

Hora: 16.15h.