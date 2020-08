El Almería-Girona cambia de árbitro por un resultado inconcluyente en los test de COVID-19

El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP) ha decidido sustituir a Dámaso Arcediano Monescillo, quien estaba designado para el Almería-Girona del 'play off' de ascenso, después de que el colegiado tuviera un resultado incluyente en sus pruebas de coronavirus.

Tras someterse a dos PCR, el árbitro castellanomanchego no ha dado resultados fiables y el Comité ha decidido designar en su lugar a Isidro Díaz de Mera. El resto de componentes no varían, ya que no ha habido contacto entre ellos y sus pruebas si han dado negativo.

Díaz de Mera dio positivo en el PCR realizado el jueves y la prueba se repitió al día siguiente, el viernes, con un resultado negativo. Tras ello, el colegiado se encuentra aislado y pendiente de someterse a un tercer test.

En caso de dar negativo en esta última prueba, Díaz de Mera estará nuevamente habilitado para arbitrar, si así se decide, en la final del 'play off' de ascenso a Primera División.