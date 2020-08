El Almería, harto de incertidumbre: "LaLiga y la RFEF se deben plantar y tomar una decisión ya"

El Almería ha sido de los pocos afectados por la suspensión del Deportivo-Fuenlabrada que han mantenido silencio administrativo. Al menos hasta ahora. Y es que José Romera, capitán del equipo, reclamó en rueda de prensa que se tomen decisiones de inmediato.

"No es de recibo que después de tantos días no sepamos nada más allá de rumores leídos en prensa. No es justo. Deberíamos plantarnos y decir estas son las condiciones y fechas. Los problemas serán mayores: las cesiones y contratos acaban, los jugadores se cansan, lesiones... La bola se va a hacer más grande", criticó el defensa indálico.

"Llevamos 12 meses, física y psicológicamente estamos cansados de este año tan largo. Ahora se piden 24 y 26 equipos y cada uno dice lo que le interesa. LaLiga y la Federación se deben plantar y lo que digan va a misa y que se cumpla", insistió el futbolista, que mencionó así la última propuesta de la RFEF.

Romera continuó lamentando que se deje en esta incertidumbre a un grupo amplio de clubes: "Nos quedamos cuatro o cinco equipos colgados y nadie nos dice qué va a pasar. No tenemos noticia de ningún tipo. Tienen que mirar más por los clubes y jugadores y tomar una decisión ya, sea la que sea".

No obstante, se mostró seguro de que "pase lo que pase el 'play off' se va a jugar", pero con matices: "No va a haber nada justo porque ya está habiendo injusticias, pero al menos que el equipo que suba o los equipos que suban que sea en el verde y no en los despachos".

Cuestionado por el caso de COVID-19 ya resuelto en el equipo, Romera defendió el papel de la entidad: "El club ha actuado muy bien. El positivo está en casa y se encuentra bien".

Por último, se refirió a su nuevo entrenador (el quinto del año) José Gomes: "El técnico nos viene bien para mantener la intensidad porque quieres estar en el once. Estamos cogiendo sus conceptos".