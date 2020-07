El Almería, molesto por el retraso del 'play off'

El aplazamiento de la disputa de las eliminatorias de ascenso a Primera no ha sentado bien en la disciplina de un Almería que ha cambiado de planes en la preparación de la plantilla rojiblanca, pues el equipo almeriense tenía planificación de entrenamientos hasta este miércoles, aunque, al confirmarse que se aplazaba su choque en Girona, se ha reprogramado toda su actividad.

"La nueva situación supone un serio hándicap, puesto que, además de no saberse cuándo se jugará, con lo que ello conlleva a nivel de entrenamientos y de puesta a punto, el Almería no va a poder utilizar el (campo) Anexo para trabajar" porque el césped tiene que "ser remodelado con miras a la próxima temporada", indicó en su web el Almería.

El club explicó que, por este motivo, deberá buscar un lugar donde el equipo pueda llevar a cabo sus sesiones de trabajo al requerir "unos plazos concretos" esa actuación en su segundo campo de entrenamiento, por lo que sólo dispondrá como lugar de preparación del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

El Almería dejó claro que el aplazamiento del 'play off' de ascenso "no ha gustado" al cuerpo técnico que dirige el portugués Mario Silva "por no conocer las nuevas fechas de competición para así hacer una planificación concreta".

Tampoco ha sido bien acogido por los futbolistas debido a la incertidumbre que ello conlleva y al estar a expensas de saber hasta cuándo se pondrá fin a esta situación, aunque este retraso sí podría venirle bien al equipo para recuperar a algunos jugadores con problemas físicos.

Así, en los últimos partidos no han podido jugar el cancerbero Fernando Martínez, que se lesionó en los primeros minutos del partido frente al Rayo, mientras otros como Petrovic o Aguza no entraron en las últimas convocatorias por dolencias de las que es probable que se recuperen a tiempo para disputar el 'play off'.

Para esta eliminatoria, el técnico tendrá ya disponible al citado Fernando, expulsado en el partido de Ponferrada, y al delantero uruguayo Darwin Núñez y al lateral brasileño Jonathan Silva, que también fueron expulsados y sancionados con un encuentro por participar en la trifulca originada al final de ese choque.