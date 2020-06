El Almería se reengancha a la lucha por el ascenso directo en La Romareda

En el fútbol normalmente gana el que más hace por ganar. El que más quiere ganar. Y hoy ese fue el Almería. Su eléctrica salida al campo dejó descolocado al Zaragoza, que no fue capaz de inquietar a Fernando en casi todo el partido.

El Almería entró al partido mucho más metido que el Zaragoza, que se vio sorprendido por la velocidad de su rival. Los maños intentaban dar pausa al juego y desde el primer minuto evidenciaron una preocupante falta de ideas que sería la tónica habitual del encuentro.

El primer aviso corrió por cuenta del Almería. En la primera jugada prácticametne Darwin Núñez le sacó la amarilla a El Yamiq, aunque le costase un fuerte codazo, y Vada puso a prueba a Cristian Álvarez con el libre directo.

Respondió el Zaragoza con una caótica ocasión que acabó anulada por fuera de juego de Soro, el que intentó rematar en primera instancia y a quien acabó pegando el balón en su espalda mientras se dolía sobre el césped de un golpe tras el disparo de Luis Suárez, asistido magistralmente por Kagawa.

Parecía que el Zaragoza iba a entrar al partido con esa acción, pero no. El Almería armó, cuatro minutos más tarde, una contra que acabó en el gol de Appiah. Un gol que dejó del todo fuera del partido al Zaragoza.

Defendió mal el Zaragoza la jugada, y lo pagó. Appiah se sacó un buen recurso con un punterazo por sorpresa y Cristian Álvarez se vio superado por lo ajustado de su tiro.

Con el gol, el Almería se relajó, y dejó de buscarle las cosquillas al Zaragoza. Se fue echando poco a poco atrás, y cedió por completo la posesión del balón al rival. Y la jugada le salió bien, porque los maños no sabían que hacer con la pelota.

Cuando pisaban el campo contrario, los de Víctor Fernández se apagaban. Su juego era monótono, falto de ideas, plano y previsible. No había desmarques, no había pases de ruptura. No había ni siquiera regates.

Burgui y Soro no estuvieron finos ni inspirados, y el Zaragoza no se pudo aprovechar de su habilidad para el uno contra uno. La más clara corrió por cuenta de Guti, Raúl Guti, quien trató de sorprender a un Fernando que esperaba un pase en profundidad y abandonó su portería. Le tocó recular y sacar una buena mano para evitar el golazo de la jornada.

El segundo tiempo siguió los mismos derroteros. El Zaragoza seguía sin ser capaz de hacer daño a su rival, y lo pagó encajando el segundo gol, un tanto de bella factura, culminado por Fran Villalba a centro de Francis que Darwin Núñez dejó pasar al intentarlo rematar de espuela.

El gol, aunque espoleó al Zaragoza, no sirvió para que los de Víctor Fernández se metieran en el partido. El conjunto blanquillo lo intentó, pero con el desacierto que le acompañó durante todo el encuentro.

En la recta final, con todo el Almería metido en su área, el Zaragoza dispuso de algunas buenas ocasiones para al menos recortar distancias, pero no las pudo aprovechar. El cansancio pasó factura a todos.

Al final, victoria del Almería y tres puntos más que se les escapan al Zaragoza en su estadio, donde ha cosechado dos derrotas desde la reanudación del campeonato. Y los de Guti, José María Gutiérrez, vuelven a ganar a domicilio, como hicieran en su reestreno ante el Albacete. Jugar sin público está siendo una carga pesadísima para muchos.