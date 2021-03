Una leyenda argentina como Ruggeri habló del próximo partido entre el América y Chivas de Guadalajara de este lunes (03:00 horas), el clásico mexicano, al que comparó con el argentino.

"El de Argentina es el clásico más pasional, ese no se le acerca a nadie. Para mí después de haber jugado el de España, la afición no se encuentra en el clásico", explicó en 'ESPN' el ex futbolista de la 'Albiceleste'.

Además, destacó otro dato curioso de este duelo mexicano: "Otra de las cosas que me llamó la atención que cuando venía Chivas al Azteca era groso, pero cuando América iba a Guadalajara era más afición del equipo".

Por último, Ruggeri comparó al América con un grande de España. "El América es el Real Madrid en México y hace algunos años River Plate era el Madrid de Argentina. Cuando me fui de Boca a River, yo creí que había entrado en un equipo europeo", señaló.