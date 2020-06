El América llama a la puerta de Vadillo

Vadillo interesa al América, que sigue al jugador desde hace varios meses. Así lo asegura el diario 'Marca' en su edición 'Claro'. Las 'águilas' habrían puesto los ojos sobre el extremo izquierdo de 25 años.

Pero en el Azteca tienen temas por resolver antes que abalanzarse sobre el atacante, que ha sumado este curso en LaLiga 26 partidos (19 como titular) con tres goles y una asistencia.

Y es que el cambio de normativa referente a los jugadores extranjeros no le acompaña para esta operación. Ahora, el número máximo de futbolistas no nacidos en México es de once.

Por ello, la entidad mexicana deberá deshacerse de, al menos, un efectivo foráneo. La citada fuente asegura que algunos de los candidatos son Roger Martínez, Andrés Ibargüen o Renato Ibarra.

Vadillo acaba contrato con el Granada al final de la presente temporada. Por tanto, no se espera que el América tenga que pagar traspaso alguno.