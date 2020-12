"El América no me estaba dando el valor que merecía"

Después de la dolorosa eliminación a mano de Chivas en la Liguilla, Paul Aguilar decidió dar un paso al costado y anunció de forma pública su adiós a las 'águilas' tras nueve años.

Muchos se preguntaron qué había detrás de esa decisión y el mexicano, en 'Fox Sports', reveló lo que le llevó a optar por abandonar el equipo que dirige Miguel Herrera.

"Me querían renovar por seis años con el 80 o 70 por ciento menos de mi sueldo. No fue algo negociable, ellos llegaron y lo plantearon", empezó diciendo el futbolista.

Asimismo, el lateral diestro continuó en la misma línea: "Esa situación me molestó y me hizo enojar. No me estaban dando el valor que merecía. Estuve mucho tiempo y me entregué por la institución".

Por último, Paul Aguilar afirmó que únicamente le quisieron ampliar el contrato para la Concachampions. "Solo querían extenderlo 20 días más porque pensaban que íbamos a llegar a la final", concluyó.