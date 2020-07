El análisis de las leyendas: el parón, la ausencia de público...

Los ex futbolistas Santiago Solari, Tim Cahill, Kristine Lilly y Youri Djorkaeff hicieron balance de la situación actual del fútbol y de las consecuencias que ha tenido para el deporte la crisis sanitaria ocasionada por la crisis sanitaria del coronavirus durante una conferencia en el foro virtual 'WFS Live'.

"Quiero dar mis condolencias a los que han perdido seres queridos. Las instituciones hacen lo que pueden para seguir con las competiciones y sobrellevar esta situación extraña que es el fútbol sin aficionados. Estamos deseando volver a la normalidad, queremos todos que el fútbol vuelva", indicó Solari.

Pese a todo cree que se pueden sacar cosas positivas, aunque le parece 'difícil': "Se han potenciado valores como el trabajo en equipo. Es difícil encontrar cosas positivas en esta situación pero podemos sacarlas. Una sería los valores fundamentales que el deporte enseña. Solidaridad, respeto, perseverancia...".

Además ofreció la visión de un ex jugador y de un entrenador, facetas ambas que conoce: "Se ve diferente desde la perspectiva de un jugador. Han trabajado varias semanas sin el control del staff y sin la motivación de la competición y de sus compañeros. Mantener la forma física y mental sin el apoyo de la gente del club ayudándote debe haber sido un reto para los jugadores".

"Para los entrenadores la perspectiva es diferente. Mantener la motivación alta en una situación así requiere un esfuerzo y eficiencia en la comunicación", señaló el que fuera entrenador del Real Madrid y ex futbolista entre otros del club blanco.

También aspectos positivos destacó Lilly: "Una cosa buena que ha tenido es que las familias han pasado mucho tiempo juntas. La cuarentena en casa ha dado a todos la oportunidad de estar juntos, haciendo actividades. Siempre se puede encontrar algo positivo en cualquier situación".

Por su parte Cahill, ex internacional australiano, habló de lo que supone no ver público en las gradas: "Es extraño no tener a los fans detrás de ti. Va a llevar tiempo pero 'adaptarse' es la palabra".

"Imagínate a un jugador saliendo al campo en el túnel sin aficionados. No puedes replicar la energía que se siente. Los entrenadores deben preparar a los jugadores mentalmente para una batalla táctica. Cambia el juego, el estilo, el ritmo. Mucha intensidad se pierde y hace el fútbol más táctico", opinó.

En cuanto a Djorkaeff, actualmente CEO de la FIFA Foundation, destacó el papel de este organismo: "En la fundación de la FIFA tratamos de usar el poder del fútbol para cambiar el mundo. Es muy importante colaborar y estar unidos".

"El fútbol no es color de piel o religión, solo fútbol. Hay que luchar contra el racismo, promover la igualdad de sexos. Lo importante es la educación. Tenemos que tener una voz unida y extenderla por el mundo", declaró.