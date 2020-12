El análisis de todas las eliminatorias de octavos de la Champions

Con la resaca ya superada del sorteo de la Champions, es el turno de sentarse y analizar con la pausa y dedicación que esta ronda de este torneo merecen cada uno de los cruces. ¿Qué claves pueden desequilibrar cada eliminatoria? ¿Qué estrellas tienen la responsabilidad de guiar a los suyos hacia los cuartos de final? ¿Quién parte como favorito? Vamos a intentar encontrar respuestas para estas preguntas.

El City nunca es un rival deseado por nadie. Pero Guardiola se encargó de señalar lo mismo del 'Gladbach, al que ve un grande de Alemania. Fue la primera eliminatoria en salir en Nyon y, para muchos, tiene un favorito claro.

Pero este no es el mejor año de los 'citizens'. De hecho, marchan novenos en la Premier League, aunque tienen un partido menos que los siete primeros. Guardiola sigue con su sello del dominio y la posesión, si bien la lesión de Agüero dejó al equipo sin esa pólvora arriba que se necesita para decidir los encuentros. Pero especialmente irregular se ha mostrado el equipo en defensa. Once goles encajados en once jornadas demuestran que la seguridad defensiva brilla por su ausencia este año.

En la fase de grupos, los de Pep superaron sin demasiados problemas a sus tres contrincantes, si bien su grupo era uno de los más factibles de esta edición. En la Champions, los ingleses han encontrado la regularidad que no hallan en la Premier y solo se dejaron dos puntos en su visita al Oporto (0-0). El resto, victorias ante Marsella (0-3 y 3-0), Olympiacos (3-0 y 0-1) y Oporto en casa (3-1).

Por su parte, el 'Gladbach está en una situación casi calcada a la de su rival en Liga. Los alemanes son octavos en la Bundesliga y tampoco han logrado mantenerse en la línea victoriosa este curso. Con 17 puntos en once jornadas, el Borussia se ha visto muy perjudicado por su debilidad defensiva. Los 17 tantos recibidos le han costado muchos puntos, con solo cuatro victorias de once intentos.

Su camino en esta edición ha sido de infarto. Acabó entrando como segundo de grupo gracias al empate entre Inter y Shakhtar en la última jornada, único resultado que, al haber perdido ante el Real Madrid, le permitía seguir en la competición. Dejó escapar sendas ventajas ante italianos y españoles en la ida y sumó dos puntos antes de golear por dos veces a los ucranianos. El 0-6 y el 4-0 llenó de moral a un equipo que, sin embargo, floejó en los últimos pasos. Dio vida al Inter al caer (2-3) en casa y pasó a depender de terceros con su clara derrota (2-0) en la capital de España.

Los 'cracks'

Pléa: el delantero del 'Gladbach se está saliendo este año. Dentro de la cuarteta de ataque de los alemanes, Pléa destaca sobre Thuram, Embolo y Stindl. Suma siete goles y cinco asistencias en 15 choques, aunque solo fue titular en diez.

De Bruyne: es el tempo del City. El belga dice cómo y cuándo debe jugar su equipo, aunque especialmente dañino es en los metros finales. Lleva dos tantos este curso, pero sus nueve asistencias le hacen ser todo un peligro en el área rival.

Favorito

El Manchester City es favorito para colarse en los cuartos de final, pero el pronóstico podría tener más asteriscos de los que a priori se palpan. El 'Gladbach basará sus opciones en mantener la pólvora arriba y en limar las muchas asperezas que tiene en la retaguardia.

"Lo siento, le tocó el Bayern". El mensaje que ningún equipo de fútbol quiere oír nunca. Los alemanes serán la piedra que se encuentre la Lazio en un ilusionante regreso a la máxima competición continental. Immobile vs Lewandowski, el último duelo por la Bota de Oro.

Este no es el Bayern del 2-8 al Barça. Hay que empezar por ahí. Dentro del aumento de sorpresas que se ha dado en el fútbol en una temporada extraña e impredecible, sí llama la atención que el cuadro de Flick ya se haya dejado nueve puntos en el camino en la Bundesliga en once jornadas. Marcha segundo con 24 puntos, aunque lo que sí sigue teniendo intacto es el rodillo goleador que ya asustó a Europa y le llevó a hacerse con la 'Orejona' el pasado año. Sus 35 goles en once partidos así lo constatan.

La ruta del Bayern en Champions sí ha sido sobresaliente. Solo se dejó puntos en Madrid ante el Atleti, pero sacó un meritorio empate pese a tener numerosas bajas y no jugarse nada. El resto de encuentros los ganó. Goleó al Atlético (4-0) y al Salzburgo en Austria (2-6), aunque con más sufrimiento de lo que dice el marcador. Volvió a derrotarles por 3-1 y también se deshizo del Lokomotiv cons endos triunfos (1-2 y 2-0).

Enfrente estará una Lazio que ha pasado el examen de su regreso a la Champions. Aunque parece haber sacrificado la Serie A para ello, Los de Inzaghi son novenos con 17 puntos, lejos de los 27 que tiene el Milan, líder de la tabla. Su fiabilidad defensiva no ha aparecido aún este curso. No en vano, los romanos son el equipo más goleado de los diez primeros en Italia. Pero sustenta en Immobile, Luis Alberto y Milinkovic-Savic sus opciones en cada partido. Marcas más de los que te marquen puede ser un buen camino, pero no ante el Bayern.

No perdió el cuadro 'lacial' en la fase de grupos, aunque acabó sufriendo en la última jornada para sellar su pase a octavos de final. Cuatro empates y dos victorias le dieron el pase como segundo, aunque el Brujas, de haber marcado en el arreón final del último choque, habría mandado a los italianos a la Europa League.

Los 'cracks'

Immobile: once goles en 13 partidos. Esa es la mejor carta de presentación de un delantero que ya dejó a Lewandowski sin la Bota de Oro en la recta final del pasado curso. Sus goles, oxígeno para las ilusiones de la Lazio.

Lewandowski: 16 tantos lleva el polaco en 16 partidos. Media perfecta a sus 32 años. Y también tiene tiempo para asistir, con cinco pases de gol hasta la fecha. No lo es todo en el Bayern, pero sí esa punta de lanza que pincha una y otra vez hasta desangrar a su oponente.

Favorito

Sin duda, el Bayern. Puede pasar de todo, pero, a priori, esta es la eliminatoria más decantada de los octavos de final. En febrero, tocará ver si Lewandowski, algún día, se deja mermar por los años. O si Immobile sigue casado con el gol. Pero salvo bajón y acentuación de la irregularidad de los alemanes, los italianos lo tendrán muy difícil para pasar. Pero no imposible. Eso, nunca.

Reencuentro con mejor recuerdo para los españoles, que ya apearon a los londinenses en 2009 del camino a la final de la Champions. Pero este Chelsea tiene nombres para haver olvidar el pasado.

Pese al traspiés ante el Real Madrid, el Atlético se está mostrando este curso como un equipo muy fiable. Sin renunciar a su tradicional solidez defensiva, parece que Simeone le ha dado una vuelta a su sistema ofensivo y se alejó en varias ocasiones del 'unoacerismo' que siempre le persiguió. Aunque le queda demostrar que, en las grandes citas, no reculará y seguirá esa progresión ofensiva de su estilo. En España, se está aprovechando de la irregularidad de Madrid y Barça y se había colocado como el perseguidor más fiable de una sorprendente Real Sociedad. Ahora es segundo con 26 puntos, los mismos que los donostiarras, pero con dos encuentros menos.

Tuvo que recurrir a la última jornada el cuadro rojiblanco para certificar su presencia en octavos de final. De haber caído ante el Salzburgo, los de Simeone se habrían despedido a las primeras de cambio. Pero el 0-2 despejó las dudas que surgieron tras la goleada recibida ante el Bayern y los empates ante bávaros y rusos, estos por partida doble.

El Chelsea llega a esta eliminatoria en plena travesía hacia un nivel más. Su gran desembolso en verano por Ziyech, Havertz y Werner no le deja otra opción y, de momento, está dando sus frutos. Los de Lampard son quintos con 22 puntos, a solo tres del Tottenham, líder momentáneo de la Premier. Los 'blues' han encontrado en los goles de Werner un filón para ganar seis de los 12 partidos disputados, con cuatro empates y dos derrotas. Y con Mendy, portero que apartó a Kepa del once e incluso las convocatorias, ha logrado la estabilidad en la portería que no había tenido hasta ahora.

Mandó con mano dura el Chelsea en su grupo. Rennes y Krasnodar sucumbieron en los dos partidos ante los ingleses, que se dejaron dos puntos en casa ante el Sevilla en la ida. Lopetegui rotó en la vuelta y Giroud, con un 'póker', aseguró el liderato para los de Frank Lampard.

Los 'cracks'

Joao Félix: la ilusión del cambio. Tras estar perseguido por su alto coste el pasado año, este curso ha empezado a brillar a la altura de lo esperado. Suma dos asistencias, ocho goles y muchas acciones de magia que han enamorado a los atléticos. Una gran actuación en partidos decisivos, como este cruce, sería el paso que le falta.

Werner: la gran apuesta del nuevo Chelsea. Ocho goles ha dejado en 19 encuentros, además de tres asistencias. Aún se espera mucho más del alemán, que sigue adaptando su juego a un fútbol muy diferente del que acostumbraba a hacer y ver en Alemania.

Favorito

Ligeramente, el Atlético. La cercanía del fracaso en el derbi puede decantar la balanza de algún aficionado, pero este equipo ha demostrado armas suficientes para aspirar a todo este curso. Será clave saber si la adaptación de Havertz y Ziyech es ya definitiva en febrero para calcular el aumento de opciones del Chelsea.

El Liverpool tampoco ha encontrado la regularidad en esta extraña temporada. Pero su tridente, reforzado con la lanza de Diogo Jota, sigue asustando a todos. Tampoco es moco de pavo el cartel del RB Leipzig, semifinalista de Champions que está aprendiendo a vivir sin Werner.

El tridente que una vez reinó en Europa ya no lo hace tanto. De hecho, cada vez es menos tridente. Diogo Jota ha irrumpido con fuerza y parece que Firmino es el mayor damnificado. Pese a no tener la brillantez de otras ocasiones, los de Klopp colideran la Premier empatados a puntos con el Tottenham, aunque ya han empatado tres choques y perdido uno en once jornadas.

Paso firme con solo un lunar de los 'reds' en la fase de grupos. El Atalanta tomó Anfield ante un equipo con suplentes, pero los de Klopp ya habían hecho los deberes. 13 puntos lograron, suficientes para acabar en la cima del Grupo D con esa derrota y un empate intrascendente en Dinamarca en la última jornada.

El RB Leipzig, para muchos, era Werner y poco más. Pero su adiós ha dado paso a un equipo más equilibrado y fiable, especialmente atrás. No es habitual ver a un equipo alemán que encaje pocos goles. Nueve lleva en la Bundesliga en once choques, buen registro para aquellas tierras y, en gran parte, ayudado por Upamecano, un central que promete guerra al buen ataque 'red'. Marcha tercero en Alemania y solo ha perdido uno de los últimos nueve choques oficiales jugados.

El equipo de Nagelsmann fue uno de los protagonistas del grupo más animado de esta Champions. Su victoria por 3-4 en un loco final ante el Istanbul Basaksehir acabó siendo clave para que llegase con las opciones intactas a la 'final' ante el United. Cumplieron con creces, aunque con susto final incluido, y se ganaron estar en los octavos de final.

Los 'cracks'

Poulsen: el danés debería ir acompañado de Forsberg en este apartado, ya que uno no se entiende sin el otro en este equipo. Cinco goles y cuatro asistencias lleva Poulsen, por cuatro y tres, respectivamente, del sueco.

Diogo Jota: lo que prometía en los Wolves lo ha confirmado en Anfield. Diogo Jota sigue haciéndose hueco en el equipo de Klopp. Lleva nueve goles en 17 partidos, pero partió en siete de ellos desde el banquillo.

Favorito

El Liverpool está en todas las quinielas. Su fiabilidad no es la que le hizo ganar la Champions hace dos años, pero Salah, Mané, Firmino y Diogo Jota aún hacen mucho daño. El RB Leipzig basará sus opciones en seguir la fiabilidad de resultados que ha obtenido últimamente, no conceder atrás y que los Forsberg, Poulsen y Kluivert afilen sus miras para hacer olvidar a Werner.

Puede ser uno de los Oporto más fiables de los últimos años en Europa. Y quizá, la Juve menos contundente de las últimas temporadas. Los de Pirlo ya han protagonizado algún batacazo este curso, aunque se agarran a la calidad individual de sus estrellas para sobreponerse.

Desde hace mucho tiempo, la Serie A tenía dueña de ante mano. Una 'Vecchia Signora' que, ahora, vive lejos de las luces de la cima. Los 'bianconeri' son cuartos, a cuatro puntos del Milan, aunque están invictos. Pero la ausencia de Cristiano, que contrajo el COVID-19, les pesó demasiado. Cinco empates en once jornadas es demasiado tropiezo para un equipo que ha ganado las últimas nueve Ligas Italianas.

La Juve acabó líder contra todo pronóstico. Los de Pirlo debían ganar en la última fecha por 0-3, entre otros resultados, para bajar al Barça de la primera plaza. Y así lo hicieron. Sufrieron en algún choque, especialmente en casa ante el Ferencvaros, pero terminaron en la cima con 15 puntos.

El Oporto ha dejado mejor impresión en Europa que en casa. No guarda malos números, pero dos derrotas y un empate le tienen tercero, a dos puntos del Benfica y cuatro del Sporting. El cuadro luso está dirigido en la medular por Sergio Oliveira, que además marca y es dueño y señor de los penaltis. Arriba, Marega es el arma más peligrosa junto a Luis Díaz, dos piezas que pueden hacer daño a la frágil defensa juventina.

En Champions, el Oporto fue capaz de seguirle el ritmo al City en su grupo, del que solo le separaron tres puntos. Los portugueses sabían que sus opciones pasaban por sumar todos los puntos frente a Marsella y Olympiacos y así lo hicieron. Además, con contundencia. Le rascó uno al equipo de Guardiola y termina segundo coin 13 unidades, diez goles a favor y tres en contra.

Los 'cracks'

Sergio Oliveira: entre él y Marega están llevando el peso ofensivo del Oporto. El centrocampista se ha hecho con la manija del equipo y, además, ha logrado siete dianas y tres asistencias en 16 encuentros. Las opciones de los lusos, en gran parte, pasan por él.

Cristiano: poco se puede decir ya de CR7. Su incansable hambre le hace ser un peligro constante para cada rival. Ha marcado 14 tantos en once encuentros en un año condicionado por el coronavirus, que le tuvo varios partidos en casa. Volvió a lucirse en grandes plazas, como el doblete en el Camp Nou.

Favorito

Pese a las dinámicas distintas en este arranque de curso, la Juventus se presenta como favorita en esta eliminatoria. Eso sí, de flojear Cristiano o acabar la racha de Morata, los Sergio Oliveira, Marega o Luis Díaz tendrían sus opciones de seguir agradando en el torneo.

Sí, el 6-1 se viene a la cabeza al segundo de leer esta eliminatoria. Y también lo hacen Neymar y Messi. Y Mbappé. Un cruce lleno de estrellas, de venganzas y de expectación. No nos arriesgamos al tildarlo como el cruce bomba de esta fase de octavos de final.

Al margen de épicas y épocas pasadas, no es el mejor momento para que los azulgranas afronten una empresa así. Pero faltan dos meses, por lo que el tiempo puede ser clave en un equipo que lo busca todo, pero que apenas encuentra algo. Messi ya no sonríe y se aleja de ser lo determinante que siempre fue, los jóvenes que destacaron en algún momento no dan el paso definitivo y, para uno que lo dio (y bien grande), se lesionó, Ansu Fati. En la Liga, Koeman está recibiendo muchos revés con encuentros simplones, sin magia y sin resultados. No es normal ver al Barça octavo, aunque con un par de encuentros pendientes. Ha empatado o perdido más de la mitad del total, con solo cinco triunfos en once fechas.

Si la marcha del Barça en la Liga deja mucho que desear, la careta que lució en Europa tapaba todas esas carencias. Hasta la última jornada. Los de Koeman, que dio descanso a Messi en dos jornadas, vencieron todos sus partidos (en Turín y los dos ante el Dinamo de KIev y el Ferencvaros), pero perdieron la primera plaza en una fatídica actuación ante la Juve en la última jornada.

Empezó de forma parecida el Paris Saint-Germain en la Ligue 1, aunque mermado por numerosas bajas en el arranque del curso. Ahora, el tropiezo ante el Lyon ha empañado una buena recuperación que depende demasiado de la magia de un Neymar que mantiene a todos en vilo por su reciente lesión. Es tercero el equipo de un Tuchel que podría no llegar a la eliminatoria. Criticado ya desde hace meses, no logra que el PSG sea ese rodillo que sus nombres hacen pensar. Aunque con Mbappé, Ney, Di María o Kean (gran inicio del delantero) todo es posible.

Sufrió de lo lindo el PSG para pasar en un grupo que, cosas del fútbol, acabó liderando. Perdió frente al RB Leipzig en Alemania y ante el United en Francia, pero lo arregló sumando los puntos en las vueltas de esos encuentros. Cumplió doblemente ante el Istanbul Basaksehir y, al final, alcanzó la primera plaza empatado a puntos con los alemanes.

Los 'cracks'

Messi: lejos del Leo Messi que todos aman, pero sigue siendo el mejor del Barça. Por él pasan casi todos los balones en ataque, busca asistir, intenta marcar, aunque muchos le achacan falta de liderazgo. Pero sobre el verde, lo es prácticamente todo. Tras el terremoto del verano, y pese a todo, suma ocho goles en 15 choques.

Neymar: estaba rindiendo a un gran nivel en los últimos encuentros, pero se lesionó del tobillo 'bueno' ante el Lyon. Será clave su recuperación y no solo por los nueve tantos y tres pases de gol en 12 choques. Es la magia de un PSG que deposita en él y en Mbappé todo el peso del proyecto, que ya rozó el éxito con la final de Champions del pasado año.

Favorito

El PSG parece estar un poco mejor posicionado hacia el favoritismo. Pero aquí entran muchos asteriscos. Lo seguirá siendo en febrero si Neymar llega con tiempo y sin más secuelas a la eliminatoria. Si no surge ningún movimiento en el banquillo, con un Tuchel con poco crédito para muchos. O por contra, crecerán las opciones del Barça si Messi se rencuentra con el Leo al que todos adoran, si Koeman da con la tecla por fin con el sistema y si la situación en la Liga mejora y no influye negativamente en los azulgranas.

Lopetegui cayó como agua de mayo en Sevilla. El técnico encontró su sitio perfecto para reivindicarse, pero en Liga se alejó de la cabeza tras un pequeño bajón. Es quinto el cuadro andaluz con 19 puntos en once jornadas. Al inicio del curso, la falta de gol frenó a un Sevilla que no encontraba el mismo nivel de calidad en el área rival que en el resto del campo. Pero la solidez defensiva que aportan Koundé y Diego Carlos, el despertar de Ocampos, los pasitos de Rakitic, el pulmón de Navas y, sobre todo, la mejora de la puntería de En-Nesyri han corregido el rumbo de un equipo que ilusiona.

La travesía del Sevilla en la fase de grupos fue a veces frenética y con alguna victoria de última hora, pero no tuvo mayores problemas para sellar su billete a la siguiente ronda. Solo sucumbió ante el Chelsea y, con 13 puntos, acabó segundo de su grupo.

El 1-5 ante el Stuttgart fue el detonante que llevó al Borussia a prescindir de los servicios de Lucien Favre. Con Haaland y Sancho como estrellas, hacía tiempo que el técnico recibía críticas y era exigido de mejores resultados y exhibiciones con semejante plantilla. Con solo un triunfo en los últimos cinco encuentros, el BVB es quinto con 19 puntos, aunque parece cuestión de tiempo y acople del nuevo entrenador que una maquinaria con esas piezas dé mejores resultados.

En Champions, se repuso con firmeza al tropiezo de la primera jornada ante la Lazio. Desde ahí, cuatro victorias y un empate le hicieron asegurarse el liderato del grupo con tres puntos de ventaja sobre los romanos, a los que no pudo ganar ni en la ida ni en la vuelta. Sí hizo morder el polvo a Brujas y Zenit por partida doble.

Los 'cracks'

Koundé: Ocampos o En-Nesyri están siendo importantes, pero la solidez del central junto a Diego Carlos es la base de este Sevilla. El francés, tentado por el City en verano, sigue asombrando con una sobriedad y liderazgo impropios de sus 22 años.

Haaland: el rey del gol del futuro. Y uno de los del presente. Cuando falta, el Borussia nota mucho su ausencia en área rival. Y no es para menos, con solo 20 años ya ha marcado 33 goles en 32 partidos desde que llegó a Dortmund. Este año, suma 17 dianas en 14 duelos.

Favorito

Una de las eliminatorias, a priori, más igualadas de estos octavos de final. Con el nuevo entrenador, el Borussia deberá demostrar que su marcha irregular de este curso se debía a incompatibilidades con Favre. Aunque Haaland parece decantar el favoritismo hacia el lado germano. El Sevilla, de seguir mejorando como lo está haciendo de cara a gol, incrementaría sus posibilidades.

El Madrid, al final, siempre es el Madrid. Así le definió recientemente el entrenador del Borussia Mönchengladbach a un equipo que, en una semana, se ha repuesto de gran parte de las dudas que le acechaban. Pero ojo con el Atalanta, que ha perdido algo de contundencia arriba pero todavía tiene buenos cartuchos.

Los de Zidane se han abonado a la irregularidad de los grandes este curso. Aunque en su caso, con actuaciones más llamativas aún. Perdió en casa ante Alavés y Cádiz, dos resultados que pusieron en evidencia las vergüenzas de un equipo muy flojo atrás y, en ocasiones, con falta de gol. Pero en cuanto Ramos se afianza varios encuentros, Benzema se da la mano con el gol y la vieja maquinaria de la medular se engrasa, los Kroos, Casemiro y Modric hilan un fútbol en el que el Madrid se siente a gusto. Tras su buena reacción, los blancos son terceros con 23 puntos en 12 jornadas, aunque las 12 dianas encajadas le han impedido mejores resultados.

En la Champions, el Madrid ha vivido sus peores tragos este año. Solo la reacción 'in extremis' en Alemania, que le hizo sumar un punto cuando nadie lo esperaba, y las victorias en casa ante Inter y 'Gladbach le llevaron al liderato, una plaza que parecía casi inalcanzable tras los dos traspiés ante el Shakhtar Donetsk.

Se verá las caras ante un Atalanta que enamoró el pasado año a sus aficionados y a los neutrales. Con el 'Papu', Ilicic, Muriel y Zapata liderando la locura goleadora, el pasado año llegó a registros goleadores mejores que este curso. Para colmo, la 'bomba' que estalló entre el entrenador Gasperini, el 'Papu' e Ilicic ha enturbiado un ambiente hasta ahora envidiable, aunque los resultados no se han resentido por ello. Lo hicieron por otros factores. De diez choques en Italia, solo cinco han acabado en triunfo de los de Bérgamo, muy castigados por las 16 dianas recibidas en esos diez encuentros. Y eso, el Madrid, lo puede aprovechar de forma decisiva.

El Atalanta tuvo que remangarse y enfrentarse a escenarios más que difíciles para meterse en octavos. El Liverpool goleó a la 'Dea' (0-5) y parecía desinflar el globo del fútbol total de Gasperini. Pero los triunfos en Anfield y Ámsterdam, unidos a los cuatro puntos que obtuvo ante el colista Midtjylland, le metieron como segundo en los octavos, a solo dos puntos del Liverpool.

Los 'cracks'

Zapata: es la pieza que hace palpable la idea de este Atalanta. Es potente, goleador e insaciable. A sus 29 años, el colombiano vive su mejor momento de su carrera, aunque el año pasado se mostró más acertado de cara a gol. Cinco dianas y cuatro asistencias lleva en 16 choques.

Benzema: entre él y Ramos llevan el peso goleador del Real Madrid. Pero del francés ya se dijo siempre que es mucho más que goles. Con la ausencia de Hazard, sobre él recae la responsabilidad de dar ese algo distinto que se necesita en ataque, sobre todo, en los grandes. Lleva ocho 'chicharros' y tres asistencias en 15 partidos.

Favorito

El Real Madrid parte con ventaja en las suposiciones. Los blancos han pasado por momentos de dudas, pero vienen de ganar tres 'match balls' y presentan su candidatura para estar en cuartos de final. Eso sí, la dinamita ofensiva del Atalanta hará soñar a su afición si Zidane no logra acabar con ciertos problemas defensivos que padece el cuadro 'merengue'. Todo esto con el asterisco del lío entre Gasperini, 'Papu' e Ilicic que, en febrero, puede pintar un panorama bien distinto.