El análisis del 1-4 de Laporta: "Sentí dolor y tristeza, hay que recuperar la mentalidad ganadora"

Joan Laporta aprovechó un acto electoral en Sabadell para dar por fin su punto de vista del 1-4 con el que el PSG asoló al Barcelona en el Camp Nou.

El candidato a la presidencia del Barça reconoció que lo pasó mal, pero quiso dar su apoyo a los jugadores: "Lo primero que hay que hacer para revertir esto es cambiar la mentalidad, que los jugadores vuelvan a creer en ellos mismos. Hay que ayudarles a lograrlo y debemos pensar que ahora están solos, no tienen el apoyo del público".

"Tenemos que apoyarles desde casa, pero yo como candidato no les voy a dejar solos y les voy a ayudar a recuperar esa mentalidad ganadora", continuó el también ex presidente azulgrana.

Laporta explicó sus sensaciones tras el partido: "El partido no salió bien. Tenía sensación de dolor, tristeza. No quise ni hacer un tuit para manifestar lo que sentía. A veces, a los 'culés' nos gusta vivirlo en silencio, irnos a dormir y no pensar mucho. Manifestarme no correspondía".

Finalmente, si bien mostró su apoyo indiscutible a la plantilla, fue algo más condicional con Ronald Koeman. "Hay que estar también al lado de los que dirigen el equipo. Ya hemos dicho que el entrenador tiene el margen que marcan los resultados y el juego, pero en este momento no los podemos dejar solos. Tener otra actitud ahora mismo no aporta nada. Sé qué cambios se tienen que hacer y el primero es cambiar la mentalidad. Los jugadores no pueden venirse abajo en algunos momentos".

Además, negó que el Barça se pueda permitir temporadas de transición. "No quiero que sea una temporada de transición. Tenemos que estar en lucha permanente, no se puede tirar la toalla".