"El año está siendo duro, no solo para el Atleti"

Nadie olvidará nunca este 2020. El COVID-19 llegó a principios de año y causó estragos. Se llevó por delante la vida de millones de personas en todo el mundo y cambió por completo las vidas de todos.

Sobre ello habló Simeone antes de recibir al Valladolid en el Metropolitano. Le preguntaron si estaba siendo un año especialmente duro para el Atlético por las bajas y recordó que no solo el equipo rojiblanco lo está pasando mal.

"Es un año duro para el mundo, no para el fútbol o para el Atlético de Madrid. El mundo ha sufrido un año durísimo, quedará registrado las desgracias que han pasado, lo que nos ha tocado vivir con este virus que apareció. Nos hemos tenido que acomodar a este 2020. Espero que podamos recuperar la libertad, la forma de vivir, los amigos, los abrazos... lo que conlleva vivir en sociedad. Espero que esto ocurra pronto", dijo.

Pese a todo, ve a su equipo más regular que en cursos anteriores. "Hay un crecimiento importante. Buscamos seguir en esta línea. Los futbolistas están bien. Hay jugadores que nos dan opciones que en el inicio del curso pasado no teníamos. Nos sumamos a lo que ellos nos piden y seguimos buscando mejorar partido a partido", continuó.

Con respecto a la posibilidad de liderar la tabla de LaLiga, Simeone recordó que la Real lo está haciendo a las mil maravillas y que puede pasar de todo. "La Real está firmando una gran temporada. No nos detenemos a pensar en eso. Ahora nos importa el Valladolid", se centró el argentino.

En relación al 'Pucela' auguró un choque duro: "Los de Sergio intentarán llevar el partido a su terreno. El equipo lo está haciendo bien en los últimos partidos".

Para la cita está ya listo Luis Suárez. "Sus características las conoce todo el mundo. Ojalá sigamos la línea de los últimos partidos y lleguen los goles", prosiguió.

Por último, le preguntaron si firmaría jugar mal, pero ganando. El Cholo fue tajante: "No hace falta ni contestar. No firmo nada porque no hay nada que firmar, esto es fútbol".