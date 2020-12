"El año pasado recibí muchas críticas en España y no siempre con razón"

En su tercera temporada en el Real Madrid, nadie duda ya de Thibaut Courtois. La anterior campaña ya logró asentarse después de una primera complicada, en la que alternó el puesto con Keylor Navas y tuvo algunos errores dolorosos. De todo este proceso habló en una entrevista para el medio belga 'Sporza'.

Sobre la crítica y la prensa, dijo haber estado siempre tranquilo: "Soy bastante inmune a eso. El año pasado tuve un momento difícil y recibí muchas críticas aquí en España y no siempre con razón. Me llegan esas críticas, pero no leo todo. Mi jefa de prensa me filtra las noticias para que sepa por dónde sopla el viento".

"El mayor error de los futbolistas jóvenes es que miran en las redes sociales para ver qué se escribe sobre ellos. Pero simplemente te hace sentir mal. Si vas a tener eso en cuenta, morirás por ello. Tu cabeza se volverá loca si tienes que creer todo lo que hay en la prensa. Algo será cierto, pero eso ciertamente no. Yo tomo en cuenta lo que dicen mis entrenadores, entrenadores de porteros y compañeros de equipo. Con confianza, no hay problema", aconsejó.

Courtois habló claro de su relación con Zinedine Zidane y cómo fueron sus inicios: "Durante la alternancia en la portería con Keylor Navas, Zidane dijo que no teníamos nada más que ganar, así que iba a cambiar entre Navas y yo. Le gusta rotar, pero eso no tiene nada que ver con mi relación con Zidane. Puede que nuestra relación fuera un poco distante al principio, pero eso también se debió a que no tenía una historia con él como muchos otros jugadores de la plantilla".

"Él mismo se dio cuenta y tuvimos una buena conversación en el verano de 2019. Desde entonces nuestra relación ha crecido y ahora es muy buena", agregó el belga, que definió al técnico madridista: "Es una persona muy tranquila, un buen motivador, pero también es sencillo. Dice las cosas como son. Le gusta el enfoque personal. A veces te lleva aparte después del entrenamiento para preguntarte cómo te sientes. Todavía no he visto a ningún entrenador hacer eso".

Hablaba de esa rotación con Keylor Navas, y quizá esto fue lo que le distanció en un inicio de Sergio Ramos: "Lo conocía un poco antes por unas vacaciones en Ibiza. Es un buen amigo de Navas, así que al principio no fue fácil para él. Pero me recibió bien, nunca tuvimos problemas. Ahora nos rendimos el uno al otro".

De paso, hizo balance del año: "Personalmente no puedo quejarme de 2020. En enero ganamos la Supercopa contra el Atlético, donde paré un penalti en la tanda y justo antes del confinamineto también ganamos el 'Clásico". "Pude descansar bien durante el encierro. Es bueno darle un descanso a tu cuerpo durante dos meses. Y luego nos preparamos para ganar LaLiga", agregó sobre cómo vivió la cuarentena.

En cuanto a la Selección Belga, valoró el crecimiento con Roberto Martínez: "No solo nos hizo jugar de manera diferente, por ejemplo, presionándonos más, sino que también trajo una mentalidad ganadora al grupo. Martínez no habla mucho, pero nos dispara de la manera correcta. También confía en nosotros, porque sabe que en última instancia somos profesionales. No somos niños a los que mantener a raya".