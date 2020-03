El antes y el después de Hazard en plena cuarentena

Se llama #BaldChallenge el reto que ha seguido Eden Hazard al pie de la letra. De tener una barba algo dejada, a raparse toda la cabeza.

El futbolista del Real Madrid está siendo tendencia en las últimas horas, no solo por esa decisión de raparse, también por la entrevista que dio este miércoles a un medio belga.

"Mi primer año en el Madrid ha sido para tirarlo", explicó Hazard, que también habló del coronavirus y del futuro de la Eurocopa 2020.

Por su nueva imagen, algunos ya le comparan con Zidane, que también está rapado. Parece que la cuarentena está aburriendo a Hazard, que también decía esto: "¡Estoy bien! Me quedo en casa, me estoy cuidando. Me quité los puntos hace una semana. En casa trabajo un poco más duro y allí puedo caminar para que todo salga bien".