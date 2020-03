El Apertura de Paraguay, aplazado hasta el 24 de marzo

En la mañana de este viernes, la Asociación Paraguaya de Fútbol ratificó la continuidad del Torneo Apertura a pesar de la crisis mundial provocada por el coronavirus.

Se tomó la decisión de disputar los partidos a puerta cerrada, lo que provocó el enfado de algunos miembros de los equipos. Jorge Mendoza, por ejemplo, de Guaireña, fue uno de los que se mostraron contarios a la decisión de la APF.

"¿Por qué no se suspende como en todos los países? No se pierde nada porque no se juegue dos fechas. Lo más lindo del fútbol es jugar con público", aseveró el futbolista paraguayo.

Pero en la mediodía de este mismo viernes, la APF dio un paso atrás y dio a conocer la suspensión del Torneo Apertura de Paraguay hasta el próximo 24 de marzo.

En este aplazamiento, como indica el comunicado, también se incluyen las divisiones formativas, el fútbol base y el fútbol playa, tanto masculino como femenino.