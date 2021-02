El apoyo del Valladolid da fuerza e ilusión a Sergio

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha reconocido este miércoles, en rueda de prensa telemática, que el apoyo que le han transmitido el presidente del club, Ronaldo Nazário, de manera personal, y el resto de la directiva, le llena de "ilusión, energía y responsabilidad".

Tras la dolorosa derrota en liga ante la SD Huesca, el técnico catalán ha recibido el respaldo de la entidad, en un "apoyo total", que le ha hecho "cargar pilas" para "exprimirse" y "sacar la mejor versión de cada jugador", para "recuperar sensaciones y destacar lo positivo, que es que el equipo sigue fuera del descenso", ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que, durante esta semana, se ha tratado de "argumentar, ser positivos, inculcar confianza plena en que se va a salir de esta situación, porque este equipo siempre ha sabido levantarse y no podemos permitir que los que están por debajo piensen que se van a salvar, y nosotros, que no estamos en posición de descenso, pensar que no lo haremos".

"Está claro que hay que ser exigentes y autocríticos y que debemos apretar el culo, pero un árbol grande no puede impedir ver el bosque", ha matizado Sergio, quien recupera para este choque a San Emeterio y a Roque Mesa, y que podrá contar, "incluso de inicio", con la última incorporación, Lucas Olaza.

De hecho, según ha comentado, la llegada de Olaza supone "un refuerzo importante para una posición en la que había problemas, porque es un jugador que puede dar mucho y que está ya preparado para poder competir el viernes ante el Alavés".

Aunque Janko y Jota se han unido al grupo, están en un "proceso lento", dentro del protocolo establecido por el club para los casos de COVID-19, "que se ha tenido que ampliar", tras lo ocurrido con El Yamiq, que se lesionó tras su regreso, mientras que Guardiola será baja por un golpe en el empeine.

Sergio es consciente de que, ante el Alavés, se presenta "un partido díficil", en el que el objetivo del rival será "no encajar para crecer en el aspecto ofensivo", a través de un 4-4-2 que Abelardo "dibuja a la perfección", "incrementando centros laterales y aprovechando segundas jugadas", ha analizado.

"Tenemos que estar compactos en defensa, salir concentrados y tener capacidad para sacar el fútbol que tenemos, frenando esas segundas acciones del rival, basculando bien y estando cerca del balón, ya que el que cometa menos errores tendrá más margen para ganar el partido", ha añadido.

Considera importante "pasar página" tanto de la eliminatoria de Copa como del anterior compromiso ante la SD Huesca y centrarse en "aumentar la confianza defensiva, creer en el compañero, recuperar la fortaleza y volver a ser ese grupo compacto, concentrado, que está haciendo bien las cosas con el balón y creando ocasiones de gol".

Entiende que el Real Valladolid necesita "recuperar autoestima", porque es "un gran equipo, que tiene que demostrarlo en el campo, no solo en los entrenamientos", ha precisado el técnico del conjunto blanquivioleta, quien confía en que todos "vuelvan a estar convencidos de cada cosa que hacen y a tener el poso que se necesita para realizar un buen partido".

Respecto a las críticas vertidas por los aficionados, Sergio considera que es "normal" que estén "cabreados", porque la Copa y el partido ante la SD Huesca "han hecho daño", pero les ha pedido que "confíen" en el equipo, "porque siempre se ha salido de los baches" y van a "volver a hacerlo".

Respecto al mercado invernal, se ha mostrado "muy contento" con la llegada de Kodro y Olaza "porque se han cubierto dos posiciones que necesitaban refuerzo, en el tiempo que ha marcado el propio mercado", al tiempo que ha advertido que lo que realmente le hubiera gustado es "no haber tenido tantas bajas" en lo que va de temporada, porque "ha lastrado" mucho el devenir del equipo.