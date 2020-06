El 'aquí estoy yo' del jugador con más talento que entrenó Pep

"Lo he dicho muchas veces en ruedas de prensa, pero tal vez no lo haya dicho delante de él: Phil es el jugador más talentoso que he visto en mi carrera como entrenador". Así de claro lo dejó Guardiola en la previa del amistoso que disputó el City en julio de 2019 ante el Yokohama Marinos.

Ahora, casi un año después, el joven jugador inglés ha dado ese paso adelante tan necesario en este momento de su carrera. A sus 20 años, su papel secundario podría ir cambiando progresivamente, sobre todo, si sigue aprovechando sus oportunidades como lo ha venido haciendo en los dos últimos partidos.

Guardiola, hasta el parón obligado por el COVID-19, apenas le había dado once titularidades. El resto, 14 'ratos' que le hacían sumar 1.085 minutos oficiales en los que logró tres goles y seis asistencias, unos dignos registros que, sin embargo, no son suficientes para lo que el técnico espera de él.

De hecho, el propio Pep, aquel mismo día de julio, se 'autoculpó' tras el elogio: "Su único problema es que a veces su entrenador no lo pone en el once inicial. Esperemos que en el futuro eso pueda mejorar". Y parece que ahora empieza a cambiar esa dinámica.

Foden tuvo 25 minutos ante el Arsenal. Su respuesta ante esta oportunidad fue la de redondear el marcador con el 3-0, un gol que, en el 92', le sacaba una enorme y orgullosa sonrisa. Pero apenas unos días más tarde, al inglés le llegaría otro reto.

Pep metió siete cambios en el once inicial ante el Burnley. El joven atacante fue una de las caras nuevas y no pudo dar las gracias de mejor modo: abrió el marcador en el 22' y cerró la goleada en el 63' para sumar tres goles en apenas 105 minutos tras el parón. Y, estos sí, son números del "jugador con más talento" que haya podido entrenar Guardiola.