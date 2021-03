El árbitro del Inter-Juve de 2018 reabre viejas heridas

Han pasado casi tres años, pero aquel Inter-Juve que dejó casi sentenciada la Serie A 2017-18 sigue levantando ampollas. El resultado (y cómo llegó) dejó tan abatido al tercero en discordia, el Nápoles, que se llevó un varapalo descomunal en Florencia, y dijo adiós a la Liga.

El partido fue un agónico triunfo de la Juventus, de esos partidos que tanto gustan a la 'Vecchia Signora' y que tanto recelo provocan en sus rivales. Se adelantaron los de Allegri por medio de Douglas Costa, pero el Inter remontó.

Icardi igualó el duelo y Barzagli, con un gol en propia, colocó a los 'nerazzurri' en cabeza en el 66'. Pero en la recta final, un autogol de Skrniar y el tanto ganador de Higuaín hizo al cuadro lombardo hincar la rodilla.

El colegiado de la contienda, Daniele Orsato, uno de los más respetados del fútbol italiano, mostró siete amarillas (dos a jugadores del Inter y el resto a los juventinos), y una roja.

Roja que vio el interista Matías Vecino al cuarto de hora de juego, para darle más mérito a lo logrado por sus compañeros en su ausencia.

Sí, la Juve sudó sangre para remontar un partido contra diez. Y lo hizo, además, con muchísima polémica. Polémica que ahora ha reactivado por culpa de la nueva política del comité arbitral italiano.

Hartos de la imagen que de ellos se tiene, los árbitros de Italia van a volver a hablar con los medios, y se van a mostrar como los seres humanos que son, con sus aciertos y sus errores, con sus fortalezas y debilidades.

Y el primero en hacerlo, para el programa de la RAI '90 minuti' (un histórico de la televisión italiana que en España tendría su equivalente en 'Estudio Estadio'), ha sido Orsato.

Y no tuvo el menor reparo en reconocer que aquella tarde se equivocó. Erró, por ejemplo, al no expulsar a un Pjanic que, ya amonestado, se llevó por delante a Rafinha, una acción en la que el VAR guardó silencio, al no ser interpretada por este como agresión.

"No hace falta volver a ver la jugada, es sin duda un error. Estaba muy cerca y no pude ver bien el choque, lo juzgué mal. El VAR no podía intervenir, y el fallo se quedó", explicó, en el citado programa.

Desde aquel día, Daniele Orsato no ha vuelto a dirigir un partido del Inter, pero él no cree que sea por eso. "Es cierto, pero yo voy donde me mandan", comentó, al respecto.