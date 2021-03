El árbitro del Serbia-Portugal vio su error: "Me pidió disculpas, estaba avergonzado"

Parece increíble que a estas alturas y en una competición que da acceso a un Mundial no se tenga el salvavidas del VAR. Un sentimiento que también experimentó Portugal este sábado en su cita de clasificación al torneo internacional. Un 2-2 ante Serbia que pudo ser un 2-3 si se hubiese dado validez al gol de Cristiano en el tiempo añadido. La bola traspasó la línea... pero el colegiado no lo vio así.

Tras el encuentro, Fernando Santos, el seleccionador portugués, salió a rueda de prensa e incidió en el perdón del árbitro por esa acción que terminó por decidir el partido. Y quién sabe si algo más en unas semanas.

"El árbitro me pidió disculpas y me digo que estaba avergonzado. Yo estaba en el vestuario con él y me pidió disculpas. Me había dicho en el campo que iba a ver las imágenes y que si era el caso me llamaría para disculparse. Y así fue", resaltó.

"Es la segunda vez en una fase de clasificación que me piden disculpas después del partido. Le dije en el campo que no había VAR ni línea de gol. Los árbitros son humanos y cometen errores, pero para eso está el VAR y la tecnología de la línea de gol está para evitarlo", subrayó Fernando Santos.

Un empate entre las dos favoritas del grupo que deja a ambas selecciones con cuatro puntos después de dos partidos. Una clasificación abierta para próximos encuentros.