"El árbitro está para hacerlo lo mejor posible, no creo que nada sea intencionado"

Sergio Ramos no cree que los árbitros se comporten según lo que desean, sino que cometen errores en lo que intentar hacerlo lo mejor posible. En sus declaraciones posteriores al Betis-Madrid, que ofreció a 'Movistar', analizó el encuentro contra los verdiblancos.

Respecto a la mano de Bartra que valió por el penalti que él mismo marcó, dijo: "Tendría que volver a verlo, me pilla algo lejos y no puedo hacer juicios. Nada puede cambiar, eso es fútbol. El árbitro está para hacerlo mejor posible y no creo que nada sea intencionado".

Explicó de paso cómo vio desde su perspectiva la remontada de los 'merengues' a la remontada que habían efectuado los andaluces en un principio: "Después de esa primera parte, el equipo ha salido con ganas de remontar el partido. Nos vamos con una gran segunda parte donde hemos dominado".

"El gol nos dio confianza y regalamos el balón al rival. Nos crearon ocasiones. Lo importante es la mentalidad, el equipo ha salido con ganas de remontar, de robar el balón en el campo contrario, donde menos sufrimos. Nos pudimos meter pronto de nuevo en el partido. Todo esto nos sirve para aprender, no siempre tendremos este margen para reaccionar", dijo además en términos generales.

También le preguntaron por el hecho de que el club todavía no haya hecho ningún fichaje en el mercado y respondió: "De nada vale lamentarse. Tenemos que dar la cara con los que estamos, pero no vamos a vivir de un fichaje". El camero está contento con lo que hay.

Una nueva rebaja salarial facilitaría las cosas y, sobre ello, aseveró: "No depende de nosotros. Ya lo hicimos para que todos cobraran, ayudamos a nuestro club, que es lo que debemos con el poder y repercusión que tenemos. No decidimos, eso es cuestión del Gobierno".