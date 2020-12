"El árbitro nos quitó energía; no es correcto pitar un penalti y no el otro"

El Real Madrid cerró este año 2020 con un empate insuficiente en su visita al Elche. Tras ir con ventaja en la primera mitad, los de Miguel Almirón igualaron para rascar un punto ante el vigente campeón. Courtois, en zona mixta, analizó el choque.

"Nos vamos frustrados porque son dos puntos que se nos escapan. Es una pena", reconoció el guardameta belga, notablemente enfadado por el papel del equipo en la segunda mitad.

"El árbitro nos quitó energía, estuvimos más pendientes de protestar las faltas y las amarillas que de hacer lo que teníamos que hacer", subrayó el ex del Chelsea.

Pese a todo, no estuvo de acuerdo con las decisiones arbitrales: "No es correcto pitar un penalti y no el otro, son jugadas que pasan, pero no podemos estar tan pendientes de eso". Se refirió al posible derribo a Karim Benzema en el área.

“Llevábamos un diciembre muy bueno y es una pena. Estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir así. Ahora viene el Celta que siempre es un partido complicado y nos toca seguir trabajando”, cerró el portero.