El árbitro que vio nacer a CR7: "por favor, ¿puedo quedarme la pelota?"

El ex colegiado Jonas Eriksson concedió una entrevista a la agencia 'Lusa' para recordar cómo fueron los primeros pasos de Cristiano Ronaldo y sus primeros éxitos a nivel personal sobre el terreno de juego.

Con la Selección de Portugal Sub 15 arbitró al portugués y, en ese momento, no sabía que era su debut internacional: "No sabía que era su primer partido y sospeché que lo era porque recuerdo a muchos otros jugadores de su generación. Era la primera vez que yo pitaba fuera de Suecia".

"Lo recuerdo porque ya era un excelente jugador, y eso que vi jugar a muchos jóvenes con talento. Cristiano le hizo de una manera tremenda. Es único y ha mostrado su calidad a lo largo de su carera", continuó.

Con el Real Madrid consiguió su primer triplete de goles en la Champions League, pues se lo endosó al Ajax en octubre de 2012.

"Es un privilegio haber seguido su carrera y, al parecer, su primer gol. También le arbitré en 2012 en la Champions y cogió el balón y me dijo: 'por favor, ¿puedo quedarme la pelota?'. Yo pensé que había marcado ya muchos, pero no. Entonces le dije que sí", contó Jonas Eriksson.