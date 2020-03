El Arsenal da por hecho que el Madrid le volverá a prestar a Ceballos

El pasado verano, Dani Ceballos afrontó un préstamo al Arsenal con el que esperaba recuperar la confianza de Zinedine Zidane de cara al futuro. Su rendimiento comenzó siendo bueno, pero el futbolista terminó contagiándose del mal momento de un Arsenal que tuvo que cambiar de técnico.

El parón por la crisis sanitaria le ha llegado a los 'gunners' cuando trataban de reencontrarse con su mejor versión y cuando ya, bajo los mandos de Mikel Arteta, pensaban en las siguientes temporadas.

No ha sido diferente para el internacional español, que no sabe qué pasará con su futuro más allá de la cesión. Sus actuaciones no han sido lo suficientemente buenas como para que el Real Madrid se tire de los pelos por su marcha y, de hecho, el equipo blanco ha tenido 'overbooking' en el centro del campo, lo que le daría aún menos opciones en el corto plazo.

Aunque sopesó en invierno poner fin a la cesión, el 'London Evening Standard' apunta a una charla con Mikel Arteta en la que ambos pusieron las cosas claras de cara al futuro. Pero entonces llegó el coronavirus y todo el fútbol se suspendió.

La cesión de Dani Ceballos, como las del resto de jugadores a préstamo, finaliza el 30 de junio. Si la Premier League se alarga más allá de esa fecha, habrá que ver qué sucede con él, aunque el medio londinense asegura que tanto el Arsenal como el Real Madrid no se opondrían demasiado a prorrogar la cesión. Y no solo por unos días, sino por alguna temporada más.

Habrá que ver en ese caso si el jugador de 23 años por fin puede encontrar la regularidad que le falta para ser un 'top' europeo. Clase no le falta, pero sí continuidad.