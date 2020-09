El Arsenal hace oídos sordos a la oferta del Sheffield United por Balogun

El Sheffield United, tras una temporada casi histórica en el curso 2019-20, aspira a volver a sorprender a todos en la Premier League y para ello necesita potenciar su plantilla.

La dirección deportiva de la entidad trabaja a fondo para cerrar distintas operaciones en este tramo final de mercado, aunque una de las mismas parece haber saltado por los aires.

Y es que los 'blades', desde hace varias semanas, trataban de hacerse con los servicios de Folarin Balogun, una de las perlas del Arsenal, pero las conversaciones no han fructificado.

Según indica 'Daily Mail', el cuadro de Bramall Lane le presentó esta semana al conjunto 'gunner' una propuesta para lograr el pase del futbolista, pero la misma ha sido rechazada.

Cabe recordar que, a sus 19 años, Bolagun todavía no ha debutado a las órdenes de Mikel Arteta con el primer equipo y solamente cuenta con experiencia en los equipos inferiores (Sub 18, Sub 21 y Sub 23) de la entidad londinense, en los que ha demostrado ser un gran goleador.