"El Arsenal me ofreció renovar, pero yo quería jugar"

Emiliano Martínez fue uno de los héroes del Arsenal la pasada temporada, ya que el meta lideró al conjunto londinense a la conquista de la FA Cup con un torneo espectacular.

Sin embargo, su buen hacer no se materializó en una continuidad con galones en el cuadro 'gunner' y el argentino decidió cambiar de barrio y enrolarse en las filas de un West Ham que apostó fuerte por él.

Muchos dudaron de este movimiento, considerado por algunos un paso atrás en la carrera del guardameta, pero Martínez explicó sus motivos para unirse al proyecto de los 'hammers' y dejar atrás el Emirates tras varios años siendo parte de la entidad.

"El Arsenal me quiso retener. El equipo quería que siguiese y me ofreció un nuevo contrato, pero yo valoraba por encima de todo tener continuidad y eso no me lo podían asegurar", comentó en 'TyC Sports'.

"Ante la duda de saber quién será el meta titular, decidí marcharme a otro gran club como el West Ham. El dinero es lo de menos. A mi me gusta parar. Me gustaba hasta cuando no tenía un peso. Creo que ha sido una decisión acertada y estoy orgulloso de formar parte de este proyecto", sentenció.