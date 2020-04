"El Arsenal no debe gastar 150 millones, tiene que renovar a Aubameyang"

El contrato de Aubameyang con el Arsenal alcanza hasta junio de 2021. Media Europa le sigue la pista.

Bacary Sagna tiene claro que la prioridad 'gunner' debe ser alcanzar un acuerdo con Aubameyang y dejar sellada su continuidad. "No se puede ir ahora que se está construyendo algo más fuerte. Que no se gasten 150 millones, que se gasten solo 50 y se le renueve", dijo en declaraciones recogidas por 'AS'.

Sagna comparó la situación de Aubameyang con la de Van Persie, que terminó marchándose al Manchester United. "Es igual que lo que pasó con Van Persie y tenemos que aprender de aquella situación. Auba se lo merece", continuó.

Para este ex futbolista, no hay nadie como el gabonés. "Aubameyang es el mejor delantero de la Premier. Hace un año me preguntaron si era de clase mundial y dije que no. Algunos se enfadaron, pero yo sabía que podía ser mucho mejor. Un año después, cada vez que está delante de la portería, marca", concluyó.

El Arsenal debe darse prisa si quiere renovar a Aubameyang. El Inter, por ejemplo, quiere al gabonés en su delantera en el caso de que Lautaro se marche.