"El Arsenal no necesitaba a Odegaard"

Mikel Arteta elogió el pasado fin de semana a Martin Odegaard después de su primera titularidad con el Arsenal. Los 'gunners' se impusieron al Leeds y el técnico dijo que el noruego "estuvo genial", aunque hay quien no está tan de acuerdo con él.

Es el caso de Tony Adams. Aunque su imagen se emborronara con aquel 'tróspido' paso por el Granada, el histórico ex futbolista del Arsenal cuestionó la necesidad de reforzarse en enero con el mediapunta madridista.

"Para ser sincero, se puede argumentar que el Arsenal no necesitaba a Martin Odegaard", alegó el ex central para 'Premier League Productions'. Y no tanto como crítica al jugador como a la dirección deportiva 'gunner' que encabeza Edu.

"Como director deportivo del Arsenal, no traerías a Odegaard, sino a defensores buenos y fuertes en su lugar", afeó Tony Adams, que también tuvo para otros refuerzos anteriores.

"También me molestó que comprásemos a Pépé y Willian, cuando tienes a dos chicos como Smith-Rowe y Saka irrumpiendo en el equipo. Hay otras áreas en las que se podría mirar, hay agujeros en la plantilla, hemos visto la fragilidad defensiva que hay. La defensa ha sido siempre la parte débil", expresó.