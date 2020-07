El Arsenal se encomienda a la FA Cup para ir a Europa: "Ahora hay más presión"

La temporada del Arsenal, como prácticamente todas desde hace años, es una constante de altibajos. Pero ahora parece haber un hilo de ilusión con la FA Cup, y eso no lo amargó ni la derrota contra el Aston Villa tres días después de tumbar al Manchester City.

Granit Xhaka salió a hablar después del encuentro en Birmingham (1-0) y se mostró autocrítico con la imagen dada por el equipo, pero quiso ser ambicioso y hacer ver que lo único en mente de los 'gunners' es ese título que les daría acceso a la Europa League.

"Nuestra actuación ante el Aston Villa no fue lo suficientemente buena. Merecieron los tres puntos. No puedes venir aquí y jugar así, no puedes jugar con esta mentalidad", criticó el centrocampista.

No obstante, el suizo cree que esta derrota meterá "más presión" a los de Arteta de cara a la final de la FA Cup que disputarán el próximo 1 de agosto (18:30) contra el Chelsea.

Sin opciones europeas a través de la Liga, levantar la copa es su única vía: "Ahora tenemos que ganar la FA Cup y tenemos más presión. Pero haremos todo lo posible para ganar".