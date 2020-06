"El Arsenal se equivocó con Emery... ni sabía hablar inglés"

Unai Emery llevó el timón del Arsenal durante la 2018-19. Después, el club 'gunner' decidió prescindir de sus servicios.

Jens Lehmann, ex meta 'gunner', dio su opinión sobre el papel de Emery en el Emirates Stadium. "Cuando Wenger se fue, la directiva cambió todo el organigrama. Creo que se equivocaron y eligieron a los hombres equivocados...", dijo en 'Stadium Astro', refiriéndose a Unai Emery.

"La gente de arriba a veces no sabe y no es fácil para ellos tomar estas decisiones", continuó. Y atacó directamente a Emery: "Fue un error. Quería trater a su propio 'staff' y ni siquiera podía hablar inglés..."

Lehmann lo tiene claro: Emery no tenía nivel como para llevar las riendas del Arsenal. "Creo que fue un regalo para él que lo eligieran como técnico. No era lo suficientemente bueno por este problema con el idioma. Puede que tuviera buenas ideas en español, pero no supo trasladarlas al fútbol inglés", finalizó.